«J’ai été très déprimé cette année et TikTok m’a donné quelque chose à espérer chaque jour. Cela m’a créé de la joie et une évasion et m’a permis de partager cela avec les gens », a déclaré M. Hilton lors d’une interview dimanche.

Sur TikTok, M. Hilton a atteint une nouvelle génération de consommateurs de médias qui sont plus susceptibles de recevoir les dernières nouvelles des médias sociaux que des notifications push. L’application l’a également aidé à rester occupé et optimiste au cours d’une année difficile.

Depuis qu’il a rejoint TikTok en août 2019, il était devenu une figure influente de l’application, rassemblant plus de 1,6 million d’abonnés et gagnant en moyenne 10 millions de vues par semaine.

«Nous sommes profondément engagés à maintenir un environnement communautaire accueillant et solidaire. Notre règlement de la communauté s’applique à tout le monde et à tout ce qui est partagé sur TikTok, et nous supprimons les comptes qui enfreignent à plusieurs reprises nos politiques », a écrit un porte-parole de TikTok dans un e-mail.

Les messages TikTok de M. Hilton entrent dans une catégorie vague sur l’application connue sous le nom de «TeaTok» ou «MessyTok», en ce sens qu’ils consistent souvent en des potins, des analyses de drames de célébrités et des commentaires d’opinion. Comptes similaires, y compris Alerte dramatique et Chambre TikTok, sont devenues des entreprises médiatiques monétisées avec du personnel ou des contributeurs. (M. Hilton gagnait également environ 3000 $ par mois grâce au programme Creator Fund de TikTok.)

«Je pense que la raison pour laquelle j’ai été banni définitivement sans aucun avertissement est que j’ai parlé de beaucoup de créateurs sur TikTok», a déclaré M. Hilton dans une vidéo publiée sur YouTube et Twitter. « Mais je n’ai fait aucun harcèlement ou intimidation et TikTok prétend que je le suis. »

M. Hilton a publié plusieurs vidéos larmoyantes sur YouTube et Twitter, réfutant l’idée qu’il avait déjà enfreint les directives et suppliant Mme D’Amelio et sa famille d’aider à renverser l’interdiction.

Dans des courriels entre M. Hilton et Anthony Fernandez, un responsable des partenariats de contenu chez TikTok, obtenus par le New York Times, M. Hilton a également plaidé auprès de la société de rétablir son compte, affirmant que le contenu qu’il partageait, y compris celui qui concernait Black Lives Matter et les soi-disant «Karens» avaient une valeur de nouvelles. «Je les partage pour une valeur digne d’intérêt. Et ils ne sont jamais retirés d’aucune autre plate-forme », a-t-il écrit.

«Je ne peux rien faire de plus à ce stade», a répondu M. Fernandez. «Notre règlement de la communauté s’applique à tout le monde et à tout ce qui est partagé sur TikTok. Vous avez enfreint plusieurs règlements de la communauté, dont certains comportent même une règle de tolérance zéro. Merci de comprendre et de respecter notre engagement à assurer la sécurité de la communauté TikTok. »

Dans un précédent e-mail adressé à M. Hilton, M. Fernandez affirmait que M. Hilton avait enfreint plusieurs règles de la communauté, «notamment en publiant du contenu contenant des insultes et des discours de haine, des comportements sexuels et de la nudité, et des brimades». M. Hilton a contesté cela et a noté qu’il avait posté plusieurs de ses vidéos TikTok sur YouTube, Twitter et Instagram, et qu’aucun de ces sites n’avait jamais supprimé ses vidéos.

«Quoi qu’il arrive, je suis toujours Perez Hilton», a-t-il déclaré dimanche au téléphone. «Je suis plus grand que n’importe quelle application ou n’importe quoi. Les gens vont toujours me chercher, m’employer et me faire faire des choses. Je suis enthousiasmé par l’avenir. »