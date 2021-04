Florentino Perez a déclaré qu’il était « tout à fait sûr » que le Real Madrid et les autres participants à la Super League ne seront pas exclus de la Ligue des champions de cette saison en raison de leur rôle dans le groupe d’échappée proposé – et a critiqué le format de la compétition actuelle, affirmant que ce n’est « que attractif de les quarts de finale « et les clubs » mourront tous « sans réforme majeure.

Le président madrilène Perez – l’une des forces motrices du projet de la Super League, qui a été nommé président – est le premier cadre supérieur impliqué dans le plan à s’exprimer publiquement depuis l’annonce de dimanche.

– Ogden: l’idée de Super League est au plus grand coût pour les fans

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

« La Ligue des champions est attrayante dès les quarts de finale, c’est tout », a-t-il déclaré en fin de soirée à l’émission espagnole El Chiringuito. « Nous jouons contre de petites équipes qui ne sont pas attrayantes. Les jeunes préfèrent se divertir avec d’autres choses. Mais si nous le faisons toute la saison, cinq matchs mardi, cinq mercredi, ce serait imparable.

« Ce qui rapporterait de l’argent, ce sont les 15 clubs qui s’affrontent chaque semaine. C’est le plus grand spectacle au monde, il n’y a rien de tel », a-t-il ajouté. « Un Real Madrid-Manchester [United] ou un Barcelone-Milan est plus attractif que Manchester [United] contre un petit club.

« Qu’est-ce que le monde demande? Nous avons des fans à Singapour, en Chine, partout dans le monde, vous voyez cela sur les réseaux sociaux, les followers qu’ils ont. C’est ce qui rapporte de l’argent. »

12 clubs – AC Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelone, Internazionale, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid et Tottenham Hotspur – ont rejoint l’ESL en tant que membres fondateurs.

La compétition séparatiste, destinée à remplacer la Ligue des champions de l’UEFA – qui a annoncé lundi ses propres plans de réforme – a déclaré que trois autres clubs devraient rejoindre le club, tandis que cinq autres se qualifieraient en fonction de leurs performances.

« Aujourd’hui, avec les revenus de la Ligue des champions tels qu’ils sont, nous mourrons », a déclaré Perez, soulignant l’impact de la pandémie de coronavirus. « Moins de public, moins d’argent. Nous mourrons tous, les grands clubs, les clubs de taille moyenne, les petits clubs. Ils disent que le nouveau format de la Ligue des champions arrivera d’ici 2024, nous serons morts d’ici là. »





Perez est le premier président de la Super League, tandis qu’Andrea Agnelli de la Juventus et Joel Glazer de Manchester United ont été nommés vice-présidents.

Le projet a rencontré de vives critiques de la part des instances dirigeantes du football, des supporters et d’autres clubs de haut niveau qui ne sont pas impliqués.

La Liga appelée l’ESL une « proposition égoïste et égoïste destinée à enrichir davantage les déjà super riches » dans un communiqué publié lundi.

Séville – actuellement à la quatrième place de la Liga derrière les trois soutiens de l’ESL Atletico, Real et Barca – a exprimé son « rejet complet d’un tournoi basé exclusivement sur des paramètres économiques ».

Perez, 74 ans, qui a été réélu sans opposition en tant que président du Real Madrid pour un autre mandat de quatre ans plus tôt ce mois-ci, a également rejeté la suggestion selon laquelle le club pourrait être expulsé de la Ligue des champions de cette saison.

Madrid doit affronter Chelsea lors du match aller de sa demi-finale le mardi 27 avril, avant le match retour le mercredi 5 mai.

« Ils ne sortiront certainement pas Madrid de la Ligue des champions », a déclaré Perez. « Pas Madrid ou [Manchester] Ville ou n’importe qui. J’en suis tout à fait sûr. Ou la Liga non plus. «

Jesper Moller, membre danois du comité exécutif de l’UEFA, a déclaré lundi qu’il s’attendait à ce que Madrid, Chelsea et Manchester City soient retirés de la compétition.

Perez a également insisté sur le fait que les joueurs «peuvent être complètement calmes» face à l’interdiction de participer aux tournois internationaux de l’UEFA et de la FIFA tels que la Coupe du monde, «parce que cela n’arrivera pas».