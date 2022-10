Perez du Real espère que la Super League comblera l’écart avec les sports américains

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, ne perd pas espoir en l’échec de la Super League européenne. Le président du Real Madrid a récemment affirmé que le football européen prenait du retard. Il a déclaré qu’il “perdait la bataille mondiale du divertissement” avec le sport aux États-Unis.

S’exprimant lors de la réunion annuelle de son club dimanche, Perez a déclaré que des changements devaient se produire pour maintenir l’intérêt pour le sport. “Pour résoudre un problème, vous devez d’abord reconnaître que vous avez un problème”, a déclaré Perez. « Notre sport est malade. Il perd son leadership en tant que sport mondial… Nous ne devons pas être déconcertés par l’impact de la Coupe d’Europe du Real Madrid alors que nous avons été impliqués dans sept matchs de la plus haute intensité et de l’intérêt.

« C’est le résultat du tirage au sort, de la qualité et de la grandeur de notre équipe. C’était un spectacle qui a contribué à raviver l’enthousiasme des téléspectateurs. C’est pourquoi nous pensons que les compétitions européennes doivent changer, pour offrir aux fans des matchs de haut niveau tout au long de l’année entre les équipes les plus fortes, avec les meilleurs joueurs en compétition.

Forbes a récemment publié son classement des ligues et des équipes les plus précieuses à travers le monde et les équipes américaines ont dominé la liste. Perez l’a remarqué et s’est rendu compte que son club chute dans le classement. “Nous étions les meilleurs dans tous les sports, et maintenant nous sommes tombés au 13e rang”, a déclaré Perez. « Nous avons été dépassés par 12 clubs de sports américains. Ils doivent faire quelque chose de très bien aux États-Unis et de très mal en Europe… Le football est en train de perdre la bataille mondiale du divertissement contre d’autres sports et d’autres plateformes.

🗣️ “C’est très bien qu’on ne joue pas tout le temps contre les mêmes équipes. je n’ai pas d’avis là dessus [Pérez comments]. Jürgen Klopp sur le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a déclaré que les meilleures équipes d’Europe devaient s’affronter plus fréquemment, citant la Super League. pic.twitter.com/9cVzhq0bWR – Quotidien du football (@footballdaily) 3 octobre 2022

Le Real Madrid en Super League européenne

La NFL, la NBA et la MLB ont toutes surclassé les meilleures ligues de football européennes en valeur. Les Cowboys de Dallas étaient en tête de liste car ils étaient évalués à 8 milliards de dollars. Le Real Madrid était l’équipe de football la mieux classée avec une valorisation de 5,1 milliards de dollars.

Perez a même fait référence au tennis pour comparer le nombre de fois où les meilleurs joueurs s’affrontent. « Au tennis, [Rafa] Nadal et [Roger] Federer a joué 40 fois en 15 ans », a poursuivi Perez. «Nadal et [Novak] Djokovic a disputé 59 matchs en 16 ans.

“Dans le football, nous n’avons joué contre Liverpool que neuf fois en 67 ans. Nous avons affronté Chelsea quatre fois dans l’histoire de la Coupe d’Europe. Quel sens cela a-t-il de priver les fans de tous ces jeux ? »

Le Real Madrid, avec Barcelone et la Juventus, sont les seules équipes qui soutiennent encore publiquement la Super League européenne. Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur ont tous initialement accepté de rejoindre la ligue; cependant, ils ont rapidement abandonné l’idée en raison du contrecoup des fans.

Perez et d’autres supporters de l’ESL attendent une décision de la Cour européenne de justice. Les tribunaux décideront si oui ou non les tentatives de l’UEFA pour bloquer la formation de l’ESL ont enfreint les lois. Une décision sur la question devrait être rendue en décembre.

PHOTO : IMAGO / Revierfoto