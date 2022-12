Père Noël ? Un homme ‘Acci-Dentally’ imprime la radiographie des dents de son voisin sur des cartes de Noël

C’est la période de Noël et la tradition d’envoyer des invitations et des cartes à vos proches est là ! Les gens recherchent de belles images et des messages sincères à envoyer à leurs amis et à leur famille et leur souhaitent un “Joyeux Noël” avec style. Pendant ce temps, la tendance à passer au numérique et à concevoir des cartes sur votre appareil est devenue courante maintenant. Les gens n’ont qu’à imprimer les cartes créées numériquement et à les envoyer par la poste ou par tout autre moyen. Mais, cette fois, un Californien a obtenu une version “accidentelle” de ses cartes de Noël en imprimant par erreur la radiographie des dents de son voisin sur 90 de ces cartes.

L’utilisateur de Twitter, Dan White, a partagé sur Twitter comment il a sélectionné la mauvaise photo à modifier, ce qui l’a amené à imprimer 90 de ces cartes de Noël sur lesquelles on peut lire de manière hilarante “Joyeux Noël : les Blancs”. Selon le NY Post, l’incident aux rayons X s’est produit lorsque White a essayé de concevoir une carte à l’aide de Shutterfly, une application d’impression de photos qui permet aux utilisateurs de choisir une photo dans leur pellicule, d’insérer du texte et des images clipart. Mais la situation a pris une tournure comique lorsque White a choisi une radiographie de son voisin Mike tout en insérant des images dans l’application.

“C’est incroyable”, s’est exclamé un utilisateur auquel White a répondu, “Merci c’est mon voisin Mike. Il a de si belles dents que j’ai demandé une photo pour que je puisse montrer une radiographie à mon dentiste et lui dire “donne-moi ça”. L’événement Xray-mas a conduit les utilisateurs en ligne à déverser des commentaires sarcastiques alors que l’un d’eux a plaisanté, “Santa Flaus” tandis qu’un autre utilisateur amusant a commenté, “Joyeux Noël des blancs nacrés. Avec un sourire comme ça, tu dois le montrer. “

Joyeux Noël des blancs nacrés. Avec un sourire comme ça, tu dois le montrer.— Edmond Lorts (@EdmondLorts) 14 décembre 2022

Si je recevais une telle carte, je la chérirais. — Caissie (@Caissie) 15 décembre 2022

Un utilisateur des médias sociaux a également écrit : « Si je recevais une telle carte, je la chérirais. » car certains d’entre eux ont même demandé à White de leur envoyer une carte aussi unique ce Noël.

