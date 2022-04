Père ne connaît pas mieux les nouveaux réalisateurs / nouveaux films

Dans un signe élastique d’optimisme — illusoire ou non ! – cette année Nouveaux Réalisateurs/Nouveaux Films revient dans les salles à plein régime. Les chiffres de Covid à New York augmentent à nouveau, mais le festival, une coentreprise du film au Lincoln Center et du Museum of Modern Art, a abandonné le virtuel pour le physique. Donc, si vous souhaitez consulter les sélections de la 51e édition, qui se déroule jusqu’au 1er mai, vous devrez le faire en personne. Et si les masques ne sont pas obligatoires, ils sont recommandés par les organisateurs.

Depuis sa création, New Directors s’est concentré sur des cinéastes plus jeunes ou du moins moins établis, dont beaucoup sont aux prises avec des problèmes sociaux et politiques. Dans une mauvaise année, cela signifie que l’événement n’est guère plus qu’un sac de belles tentatives et de ratés. Dans une bonne année, cependant – et c’en est une – l’événement peut sembler être le frère cadet indiscipliné, parfois plus aventureux, du Festival du film de New York. La force de la programmation de cette année est annoncée par la solide sélection de la soirée d’ouverture, « Happening » d’Audrey Diwan, un drame français audacieux et intelligent sur les efforts angoissants d’un étudiant pour obtenir un avortement en 1963, lorsque la procédure était illégale. J’aurai plus à dire sur le film quand il sortira le 6 mai.

Comme d’habitude, la plupart de l’ardoise a été sélectionnée dans d’autres festivals, y compris une demi-douzaine de vedettes de Sundance. Parmi ceux-ci se trouve « Nanny » de Nikyatu Jusu, sur une jeune femme sénégalaise travaillant pour une famille blanche de Manhattan avec une fille adorable et le genre de parents gentils, atrocement polis et largement souriants qui, s’ils étaient plus étranges, auraient pu jouer des rôles dans un suite de « Get Out ». Avec un contrôle ferme de la mise en scène, une palette expressionniste et un rôle principal transperçant d’Anna Diop, « Nanny » s’inspire astucieusement du folklore africain et des paniques d’horreur hollywoodiennes de la vieille école pour raconter une histoire de classe émotionnellement engageante, jusqu’à la seconde. , le sexe et la race – ce qui signifie qu’il s’agit aussi de pouvoir.