Père et jumeaux contribuent à l’art de la guitare Joliet – Shaw Local

Une exposition d’art de la guitare qui sera dévoilée cette semaine comprendra une contribution de la famille Benedick – un père, son fils et sa fille.

Le projet Ready to Rock placera 12 sculptures de guitare sur les trottoirs du centre-ville de Joliet cet été. Toute personne intéressée à voir les 12 guitares ensemble peut assister à l’événement de lancement à 17 heures jeudi sur la place du campus du centre-ville du Joliet Junior College, 235 N. Chicago St.

Les guitares exposées comprendront une créée par les Benedicks, qui vivent maintenant à Channahon mais qui ont des racines Joliet qui sont représentées dans l’œuvre d’art sur la guitare qu’ils ont peinte pour l’exposition d’art de rue.

Jonah et Sophia Benedick sont des jumeaux qui entrent dans leur dernière année à Minooka Community High School.

Leur père, Jeff, a étudié l’art à l’université et est un ferronnier syndical avec la section locale 444 des ferronniers à Joliet.

Mettez-les ensemble, et vous avez une guitare de 6 pieds représentant les ponts de Joliet, y compris le pont ferroviaire sur la rivière Des Plaines, qui montre en quelque sorte les racines familiales.

Jonah « est l’homme du détail », a déclaré son père. « Il a mis l’homme à l’arrière du train. »

Cet homme dans un train représenté à la guitare représente Ugo Valley, le grand-oncle de Jeff et un immigrant italien qui est venu dans le Vermont et est allé travailler sur les chemins de fer. Ce travail l’a amené à Joliet où il a trouvé Florence Benedick, la grand-tante de Jeff.

Les Benedicks (de gauche à droite), Jonah, Jeff et Sophia, inspectent la guitare qu’ils ont peinte pour l’exposition de rue Ready to Rock à Joliet. Un côté de la guitare montre le pont ferroviaire qui traverse la rivière Des Plaines à Joliet. (Bob Okon)

« Et c’est comme ça que les familles se sont rencontrées », a déclaré Jeff.

Jonah est un animateur en herbe.

Sophia envisage de devenir ingénieur.

« J’ai tracé à quoi ressembleraient les ponts », a-t-elle déclaré.

Tous les trois ont esquissé leur plan avant d’aller travailler sur la guitare en fibre de verre fournie par le City Center Partnership, le sponsor de l’exposition d’art de rue Ready to Rock.

Ce n’est pas le premier projet artistique Joliet pour les trois Benedicks, et ce ne sera pas le dernier.

Jeff, Jonah et Sophia sont membres de l’Old Joliet Prison Burned District Artists, un groupe qui a créé des œuvres d’art à partir de matériaux restants des bâtiments incendiés de l’ancien centre correctionnel de Joliet.

Ils envisagent ensuite de créer une lampe-sculpture pour l’exposition d’art Summer of Stone and Steel à Joliet.

Ils ont esquissé l’œuvre d’art pour dépeindre leur propre lien spécial avec Joliet lorsque les Benedick vivaient près de Six Corners à Joliet. Jonah et Sophia sont diplômés de l’école catholique St. Mary’s Nativity à Joliet avant que la famille ne déménage à Channahon. Leur ancienne maison était proche de Joe’s Hot Dogs.

« Nous avions l’habitude d’aller chez Joe’s Hot Dogs et de nous asseoir sur une bûche et de manger des frites dans un sac graisseux », a déclaré Jeff.

Et c’est la scène qui sera représentée pour l’exposition d’art Summer of Stone and Steel.

Jeff a dit: « Ce sera nous qui mangerons des frites grasses aux hot-dogs de Joe. »