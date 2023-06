Père et fils tués lors d’une fusillade au lycée de Virginie

C’est vraiment une tragédie après un triomphe.

Shawn Jackson, 18 ans, et son beau-père de 36 ans, Renzo Smith, ont tous deux été abattus quelques instants après que Jackson soit monté sur scène en tant que diplômé du Huguenot High School, classe de 23. Selon Actualités ABC 8un jeune de 19 ans nommé Amari Ty-Jon Pollard a été arrêté et accusé du meurtre au deuxième degré des deux individus et d’autres accusations sont susceptibles de rendre compte des multiples autres personnes qui ont été blessées par balle dans la mêlée qui a suivi.

Peu de temps après la cérémonie, la police a déclaré que Jackson et Pollard avaient eu une confrontation qui avait conduit le premier à récupérer une arme à feu dans sa voiture et à ouvrir le feu sur une foule. Les autorités ont confirmé que les deux adolescents se connaissaient et avaient un boeuf en cours. Non seulement Jackson et Smith ont été tués, mais cinq autres hommes ont été touchés par des coups de feu, et la sœur de Jackson, âgée de 9 ans, a été renversée par une voiture alors que les gens se précipitaient pour s’éloigner de la scène. Elle a été transportée à l’hôpital, soignée et libérée en peu de temps. L’un des autres hommes qui a été frappé est soigné pour des blessures mettant sa vie en danger selon Nouvelles de la BNC, on dit que les quatre autres ne mettent pas la vie en danger.

« Quand ils ont entendu les coups de feu, c’était évidemment le chaos », a déclaré le chef de la police par intérim de Richmond, Rick Edwards, sur les lieux. «Nous avions des centaines de personnes à Monroe Park, donc les gens se sont dispersés. C’était très chaotique sur les lieux.

Les responsables de l’école comme le surintendant Jason Kamras ont parlé publiquement de l’horreur et du choc d’une telle journée de fête laissant place à la violence. « C’est censé être une journée joyeuse lorsque nos enfants montent sur scène et obtiennent leur diplôme », a déclaré Kamras, décrivant comment les diplômés de mardi ont franchi les portes « dans les bras de leurs familles et amis, prenant des photos ». Et puis cette tragédie s’est produite.

Nous espérons que cette tête de Pollard sera frappée avec chaque livre de la bibliothèque.