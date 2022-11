Père et fils reconnus pour leurs actions vitales par le conseil du comté de McHenry – Shaw Local

Lorsque Joseph “Jay” Wolf est tombé sur un accident le 30 octobre sur la route 14 à l’extérieur de Harvard, il n’était pas sûr si c’était sa formation militaire ou des années en tant que bénévole avec la troupe de scouts de ses fils qui avait commencé.

“Je suppose que c’était un peu des deux”, a déclaré Wolf mardi alors que sa famille faisait partie de ceux reconnus pour avoir empêché une plus grande tragédie ce jour-là.

Mardi, le conseil du comté de McHenry a reconnu Wolf, ses fils Shane et Joey, ainsi que l’employé de la division des transports du comté de McHenry, Brian Busse, et sa femme, Hillary, pour leur réflexion rapide après avoir découvert l’accident ce jour-là.

Jay Wolf et ses deux fils revenaient d’un voyage de camping scout juste après midi ce jour-là, à la suite d’un deuxième véhicule tractant une remorque. Le conducteur qui les précédait – un autre chef scout – s’arrêta soudain presque complètement.

Ensuite, Jay a vu ce qui l’avait poussée à s’arrêter. Devant eux, une voiture a été renversée sur la route et a pris feu.

Shane, à gauche, Joey et Jay Wolf ont assisté à la réunion du conseil d’administration du comté de McHenry le mardi 15 novembre 2022, où ils ont été reconnus pour avoir aidé à sauver une femme de sa voiture en feu le 30 octobre 2022. (Janelle Walker)

Il a tiré sur son Ford Explorer pour se rapprocher de la voiture, est monté dessus et a commencé à essayer de briser la vitre. Son fils, Joey, a couru avec son propre outil de bris de verre, et Shane était juste derrière avec le kit EMT que son père garde dans le camion.

Jay a réussi à ouvrir la porte de la voiture, mais n’a pas pu couper la ceinture de sécurité de la femme.

Un autre homme que Jay ne connaissait pas accourut aussi. À eux deux, ils ont réussi à la soulever suffisamment pour détacher la ceinture de sécurité et la faire sortir de la voiture. Peu de temps après avoir réussi à la faire sortir de la voiture, toute la cabine passagers était en feu.

“Ça a totalement augmenté. Nous n’avions que quelques secondes à perdre », a déclaré Jay.

Une fois que la femme est sortie de la voiture, Jay a traversé la rue en courant jusqu’à la deuxième voiture dans l’accident. Ce véhicule transportait un homme plus âgé.

“Il était hors de propos”, a déclaré Jay à propos du deuxième pilote. Lorsque les équipes de secours sont arrivées, il a dû être extrait de la voiture.

Ce n’est que lorsqu’il a regardé les images de la caméra du tableau de bord de son véhicule plus tard qu’il a réalisé à quel point la situation était grave.

“Je faisais plus attention à la faire sortir” et non aux flammes à côté de lui, a déclaré Jay.

Ce qui les a surpris plus tard, a déclaré Joey Wolf, c’est à quel point tout le monde était calme, lui et son frère inclus. “Nous étions à côté d’une voiture aux roues enflammées” et nous nous sommes concentrés sur l’évacuation de la victime, a-t-il déclaré.

Leur mère, Lisa, n’était pas avec eux lors du voyage de camping. Elle savait juste qu’ils rentraient tard jusqu’à ce que Jay l’appelle pour lui dire que tout allait bien.

Voir la vidéo l’a effrayée, a déclaré Lisa. “En même temps, j’étais fier qu’ils se soient précipités pour aider. Ils ont fait ce qu’ils avaient à faire pour aider quelqu’un, et c’est ce que nous leur avons appris, sachant distinguer le bien du mal.

Ce n’est pas la première fois que Jay intervient et aide dans un accident. Dans les années 1990, en revenant d’une fête de vacances, il est tombé sur un accident sur Des Plaines River Road. Il a sauté la vitre et a également tiré un homme de cette collision, a déclaré Jay.

Il y avait d’autres leçons à tirer depuis ce jour, a déclaré Jay. Il a acheté un meilleur outil de bris de verre robuste avec un coupe-ceinture de sécurité intégré.