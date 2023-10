Le Philippin Docenito Paler Jnr fait partie des disparus (Photo : Facebook/Rhys Johnson) Un père de cinq enfants fait partie des personnes portées disparues à bord du Cargo Verity qui a coulé au large des côtes allemandes. Le cargo britannique était à destination d’Immingham, dans le Lincolnshire, mardi, et est entré en collision avec un cargo plus gros et a coulé dans la mer du Nord. Les quatre personnes portées disparues, dont le père philippin Docenito Paler Jnr., de Tangub City, aux Philippines, seraient coincées à l’intérieur de la coque du navire. Son ami, James Arnold, a déclaré Courrier en ligne aujourd’hui : « Nous aimerions savoir s’il est encore en vie car il a cinq enfants, le plus jeune étant un enfant en bas âge. « Ce qui est triste, c’est qu’avant de monter à bord, son fils lui a dit de rester à la maison et de ne pas retourner travailler. “C’est un ami proche et nous voulons juste savoir s’il est toujours en vie ou coincé à l’intérieur du navire.” Une personne originaire d’Ukraine à bord est décédée et son corps a été retrouvé mardi peu avant midi. Deux autres personnes ont été secourues après avoir été retrouvées à la dérive en mer et reçoivent désormais des soins médicaux en Allemagne. Des amis s’inquiètent de savoir où il se trouve (Photo : Facebook)



Le cargo Verity a coulé après la collision (Photo : shippingexplorer.net)



Les efforts de sauvetage ont maintenant été annulés (Photo : Rhys Johnson) Les équipes de secours ont désormais annulé les recherches des quatre autres. Les efforts visant à parcourir la mer du Nord se sont révélés inutiles hier en raison d’un épais brouillard et de vagues de 10 pieds. La tentative de sauvetage impliquait plusieurs navires et avions. Plus: Tendance

Des plongeurs ont également été envoyés au fond de la mer pour tenter de trouver des signes de vie. Les deux navires se sont percutés mardi vers 5 heures du matin, heure locale, à 12 milles marins au sud-ouest d’Heligoland, une petite île rocheuse au nord de l’Allemagne. Le Verity a quitté Brême lundi vers 19 heures pour Immingham, un port commercial clé du Lincolnshire. Un porte-parole de Faversham Shipping, la société propriétaire du MV Verity, a déclaré qu’ils n’étaient actuellement pas en mesure de confirmer les personnes à bord du navire sinistré, mais qu’ils espéraient publier une déclaration en temps utile. Entrez en contact avec notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

