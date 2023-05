Père de 2 enfants tué alors qu’il aidait des canetons à traverser en toute sécurité une rue animée de Californie

Sa famille dit qu’il n’est pas surprenant que le dernier acte de Casey Rivara ait été un acte de compassion. Lorsqu’il a repéré une maman cane essayant de guider ses canetons à travers une intersection animée de Californie, Rivara a arrêté sa voiture à un feu rouge et est sorti pour les aider à se mettre en sécurité.

Rivara s’est assurée que la circulation dans toutes les directions était arrêtée, ont déclaré des témoins, puis a escorté le canard et ses bébés de l’autre côté de la rue vers 20h15 jeudi dernier dans la banlieue de Rocklin, au nord-est de Sacramento.

« Tous les canards ont traversé en toute sécurité », a déclaré Jude Peterson, 11 ans, qui regardait avec un groupe de covoiturage après l’entraînement sur piste. « Il a fait quelque chose d’incroyable. »

Sa bonne action accomplie, Rivara retournait à sa voiture lorsqu’un autre véhicule est arrivé à l’intersection et l’a heurté. Il a volé dans les airs et a atterri dans la rue. Le père de deux enfants, âgé de 41 ans, est décédé sur les lieux.

« Casey était le mari et le père le plus gentil et le plus incroyable. Même son dernier acte dans ce monde était un signe de sa compassion », a écrit sa tante, Tracey Rivara, sur une page GoFundMe vérifiée pour collecter des fonds pour sa veuve, leur fille de 11 ans et leur fils de 6 ans. Près de 90 000 $ ont été amassés mardi après-midi.

« La famille essaie de comprendre comment récupérer et continuer après cette immense perte », a écrit sa tante.

Le conducteur de la voiture qui l’a percuté, une jeune fille de 17 ans, est resté sur les lieux et coopère avec les enquêteurs, a déclaré le capitaine de police de Rocklin, Scott Horrillo. Les détectives interrogent toujours des témoins et examinent la vidéo, a-t-il dit, mais il ne semble pas que le conducteur adolescent fera face à des accusations.

« Pour le moment, nous n’avons aucune raison de croire qu’il y a eu négligence criminelle », a déclaré Horrillo lundi. Il a qualifié cela d’accident tragique.

Des fleurs ornaient un mémorial grandissant à Rivara sur le site de l’accident mardi à Rocklin, une ville d’environ 73 000 habitants. Quelqu’un a également laissé plusieurs canards en plastique.

Casey était marié à Angel Chow, sa petite amie du lycée. Le couple inséparable s’est rencontré à 17 ans lorsqu’elle est arrivée à son lycée en tant qu’étudiante d’échange de Hong Kong, selon la page GoFundMe.

« Sa famille était le monde de Casey, et pour rester encore plus proche d’eux, il avait récemment commencé à travailler à l’école de leurs enfants », a écrit Tracey Rivara. « Il aimait travailler à l’école car il était capable d’avoir un impact positif sur les autres enfants. »

Sa femme a déclaré que la famille avait été touchée par l’effusion d’amour et de soutien de la famille, des amis, des collègues et des membres de la communauté.

« C’est vraiment humiliant d’entendre comment Casey a eu un impact positif sur vos vies, et nous en sommes extrêmement reconnaissants », a écrit Chow lundi sur Facebook.

Elle a dit qu’elle prévoyait de compiler les hommages dans un livre « vers lequel nos enfants pourront se tourner chaque fois qu’il leur manquera ».

Jude Peterson, le jeune témoin, a déclaré qu’il était « sous le choc et tellement effrayé » après avoir été témoin de la tragédie. Sa mère, Summer Peterson, a déclaré que Jude était en larmes lorsqu’il est rentré à la maison ce soir-là.

Lundi, a déclaré sa mère, Jude avait traité son choc et était rempli d’admiration pour Rivara.

« Il a fait ce qu’il fallait », a déclaré Jude. « Il voulait aider parce qu’il y avait des canards sur la route et il ne voulait pas que quelqu’un frappe les canards. »

Sophie Austin et Christopher Weber, Associated Press

