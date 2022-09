Lorsque Junaid Butt a pris une photo de son ami et membre de l’équipe de cricket l’automne dernier, il n’avait aucune idée que ce serait la photo par laquelle Shakeel Ashraf se souviendrait lorsqu’il serait abattu un an plus tard.

Maintenant, c’est cette même photo – d’Ashraf souriant sur le terrain, le soleil brillant sur son visage – faisant le tour des hommages sur les réseaux sociaux après que le propriétaire bien-aimé de l’atelier de carrosserie et père de deux enfants a été tué dans une fusillade apparente à l’ouest de Toronto lundi .

“Ce n’est même pas quelque chose que vous imagineriez arriver”, a déclaré Butt à CBC Toronto dans les heures qui ont suivi la mort d’Ashraf.

Le déchaînement, qui a également coûté la vie à l’agent de police de Toronto, Const. Andrew Hong, a blessé trois autres personnes et a tué le suspect après que la police l’a retrouvé dans un cimetière de Hamilton, en Ontario.

Ashraf, 38 ans, était le propriétaire bien connu de l’atelier de réparation automobile MK Auto Repairs de Milton, où des fleurs pouvaient être vues à l’extérieur après la fusillade.

Dans un communiqué de presse mardi, la police a déclaré avoir été appelée au magasin vers 14 h 50 lundi. Ashraf est mort sur les lieux, ont-ils dit, tandis que deux autres victimes ont été transportées à l’hôpital. Les deux personnes blessées restent dans un état critique et grave et ne sont pas identifiées pour le moment, selon le communiqué.

Le qualifiant de “mec adorable” et de “travailleur très acharné”, Butt se souvient qu’Ashraf faisait toujours des blagues avec les clients et faisait en sorte que tout le monde autour de lui se sente le bienvenu.

Le jour où Butt a pris la photo d’Ashraf était le jour où leur équipe de cricket a remporté un championnat, a-t-il déclaré. Après la photo de groupe, Butt a dit à chaque membre de l’équipe de poser avec la tasse pour une photo individuelle.

Shakeel Ashraf, troisième en haut à droite, est vu sur cette photo prise en septembre 2021 lorsque son équipe de cricket a remporté un championnat. (Soumis par Junaid Butt)

Ashraf était ravi de la façon dont la photo est sortie, se souvient-il.

“C’était une belle journée”, a déclaré Butt. Maintenant, cette équipe a le “cœur brisé” de la perte de son coéquipier.

Quelques instants après avoir appris qu’Achraf avait été abattu, Butt dit qu’il a appelé le magasin pour confirmer. Quinze minutes plus tard, dit-il, il a appris qu’Achraf avait été tué.

“C’est effrayant”, a déclaré Butt. “Ça t’effraie définitivement assez profondément.”

Dans une déclaration en ligne, le Centre communautaire islamique de Milton a déclaré : “Aujourd’hui, nous avons perdu un fils courageux de la communauté de ce plan terrestre”.

La déclaration a appelé la communauté à supporter la perte d’Achraf avec patience et à éviter les spéculations sur le motif jusqu’à ce que plus de détails émergent.

“S’il vous plaît, gardez les familles dans vos duas (prières),” Ça disait.