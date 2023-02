Père assis tenant la main de sa fille morte coincée dans les décombres

Une série de tremblements de terre dévastateurs ont fait des ravages dans le sud de la Turquie et le nord de la Syrie. De nombreuses vidéos et photographies des tremblements de terre catastrophiques ont fait surface sur les réseaux sociaux. Mais peu d’images dépeignent l’agonie des victimes aussi clairement qu’une photographie de la région turque de Kahramanmaras. Dans l’image déchirante, on peut voir un père tenant la main de sa fille décédée coincée sous des dalles de béton et des briques brisées. L’image déchirante est celle d’un Turc Masoud Hanser qui a perdu sa fille adolescente de 15 ans Irmak – ses doigts pâles visibles à travers les décombres qui formaient autrefois l’immeuble où vivait la famille. Cette image est largement partagée sur les plateformes de médias sociaux. L’image douloureuse résume le chagrin ressenti par des milliers de personnes qui ont perdu des êtres chers lors des récents tremblements de terre.

“C’est une image d’un Turc, tenant la main de sa fille de 15 ans, Irmakleyla, qui a été écrasée par le bâtiment après le tremblement de terre. Il est resté assis avec elle toute la nuit dans le froid, sachant qu’elle était décédée. “#TurquieEarthquake 💔❤️‍🩹 pic.twitter.com/rDeaijYM0H— Zarlasht Haidary (@ZarlashtHaidary) 8 février 2023

Réagissant à la photo, un internaute a demandé s’il existait un moyen de faire un don et d’aider les familles en ces temps difficiles.

« Que Dieu aide ces gens. Y a-t-il une bonne organisation à laquelle nous pouvons faire un don et dont nous savons qu’elle dépensera l’argent pour aider les peuples de Turquie et de Syrie ?”, ont-ils écrit.

Que Dieu aide ces gens. Y a-t-il une bonne organisation à laquelle nous pouvons faire un don et dont nous savons qu’elle dépensera l’argent pour aider les peuples de Turquie et de Syrie ?— HanSoleimany🇮🇱🇺🇸🇺🇦 (@HanSoleimany) 8 février 2023

“Un père au coeur brisé. La vie est trop souvent cruelle”, a écrit un internaute en retweetant la photo originale.

L’épicentre du premier tremblement de terre en Turquie et en Syrie lundi était le district de Pazarcık à Kahramanmaraş, situé dans le sud-est de la Turquie. Le séisme initial mesurait 7,8 magnitudes et a été suivi, quelques heures plus tard, d’un second séisme de magnitude 7,7.

Les derniers rapports suggèrent que les deux tremblements de terre massifs en Turquie et en Syrie ont tué plus de 16 000 personnes. On craint que le nombre de morts ne s’élève à 50 000. L’agence turque de gestion des catastrophes a confirmé l’effondrement de plus de 6 000 bâtiments.

En outre, les températures glaciales ont entravé les efforts de sauvetage alors que les sauveteurs font la course contre la montre pour sauver d’innombrables personnes encore coincées sous les décombres.

L’Inde a également envoyé de l’aide à la Turquie pour effectuer des travaux de secours. Dans le cadre de l’opération Dost, l’Inde a envoyé du matériel de secours, un hôpital mobile et des équipes de recherche et de sauvetage spécialisées dans deux avions de transport militaire C-17 Globemaster pour aider le pays à la suite du tremblement de terre dévastateur.

