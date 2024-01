Père accusé de meurtre au premier degré après avoir tué par balle sa femme et ses trois filles dans la banlieue de Chicago

CHICAGO (CBS)– Un père a été accusé de meurtre au premier degré mort par balle de ses trois filles et de sa femme dimanche dans une maison de Tinley Park.

Maher Kassem, 63 ans, a été inculpé de quatre chefs de meurtre au premier degré, selon le bureau du procureur de l’État du comté de Cook. Lors de sa première comparution devant le tribunal, une dispute a conduit Kassem à utiliser deux armes à feu pour tirer d’abord sur sa femme, puis, après avoir enjambé son corps, sur ses trois filles.

Maher Kassem Police du parc Tinley



Les victimes ont été identifiées comme étant Majeda Kassem, 53 ans ; les jumelles Halema Kassem, 25 ans, et Hanan Kassem, 24 ans ; et Zahia Kassem, 25 ans.

Les autorités ont déclaré que Kassem avait tiré sept fois sur sa femme, Majeda, et que chaque fille avait été abattue deux fois. Le fils des Kassem, âgé de 19 ans, se trouvait dans la maison mais n’a pas été physiquement blessé. Les corps des femmes ont été retrouvés au sous-sol.

Les autorités ont également déclaré que Kassem avait coopéré avec la police et a admis la fusillade. Kassem a indiqué que la lutte avait commencé à propos des finances de la famille.

Les procureurs ont déclaré que la fusillade avait eu lieu après une dispute dimanche matin entre le père et l’une de ses filles. Cela a incité sa femme et ses deux autres filles à s’impliquer et à l’inciter à se calmer.

Alors que les cris continuaient, le fils du suspect, âgé de 19 ans, qui dormait à ce moment-là, s’est réveillé et est allé voir ce qui se passait. Il entendit plus tard des coups de feu et trouva pour la première fois sa mère et deux de ses sœurs mortellement abattues. Il a marché quelques instants avant que son père ne tire sur la troisième fille.

Gauche : Halema Kassem, Droite : Zahia et Halema Photos fournies à CBS



Vers 11 h 20 dimanche, la police a répondu à un rapport faisant état d’une fusillade dans le pâté de maisons 7 400 de la 173e rue Ouest.

Le directeur du village, Pat Carr, a déclaré qu’un homme – que la police a déclaré plus tard être Kassem – avait appelé le 911 pour dire que quelqu’un avait été abattu dans la résidence et que la police avait trouvé sa femme et ses quatre filles mortes sur les lieux. La police a récupéré deux armes sur place.

Lorsque la police a demandé à Kassem où se trouvait sa famille, les procureurs ont déclaré : « L’accusé a indiqué la direction du sous-sol. Le policier a demandé à l’accusé qui d’autre était là, et l’accusé a répondu : « Ils sont partis ».

Les procureurs ont déclaré que Kassem semblait mécontent de la façon dont il avait été traité chez lui.

“L’accusée a été enregistrée disant volontairement qu’elle venait tout juste de prendre sa retraite et qu’elle me traitait comme une [expletive] chien”, a déclaré le procureur adjoint du comté de Cook, Scott Clark. “‘J’ai travaillé 40 ans.’ et “J’ai travaillé toute ma vie pour offrir à ma famille un meilleur foyer et ils me traitent comme [expletive].'”

La police a déclaré qu’il n’y avait aucune trace d’interaction policière au domicile.

Pendant ce temps, des centaines de personnes en deuil se sont rassemblées à la Mosque Foundation de Bridgeview pour une prière en l’honneur des quatre femmes qui ont été tuées dans ce que la police a qualifié d’acte insensé de violence domestique, un sujet qu’elles espèrent être davantage abordé dans la communauté.

“Il ne s’agit pas seulement de maladie mentale, mais aussi de contrôle et d’abus, donc c’est quelque chose d’important”, a déclaré Fida Zoubeidi qui a assisté à la prière. “Nous devons garder les yeux ouverts.”

Les funérailles des femmes devaient avoir lieu mardi soir.

Kassem sera de retour devant le tribunal le 16 février.

