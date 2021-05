Perdue pendant des siècles, la première équipe d’archers montés à Gaza fait revivre ses compétences et viser

Des sabots martelaient le sol et soulevaient des nuages ​​de poussière tandis qu’un petit groupe de jeunes archers à cheval tiraient leurs arcs en arrière et laissaient leurs flèches voler sur une cible qui passait. La plupart d’entre eux ont manqué. Ils iront mieux, a déclaré Mohammad Abu Musaed, qui forme la première équipe d’archers à cheval dans la bande de Gaza, une enclave côtière bloquée avec une population de deux millions d’habitants. Le tir à l’arc monté est une compétence difficile à maîtriser. Il y a des siècles, il a aidé l’armée mongole de Gengis Khan à conquérir une grande partie de l’Asie et est aujourd’hui présenté dans des compétitions de niche.

Abu Musaed, 40 ans, souhaite constituer une équipe capable de concourir au niveau international et a jusqu’à présent recruté une poignée de participants. Après plusieurs autres essais, les cinq cavaliers palestiniens ont réussi à atteindre la cible.

« Je veux relancer ce sport et encourager les jeunes à le pratiquer car il aide à libérer la mauvaise énergie », a déclaré Abu Musaed à Reuters.

Il fabrique lui-même les arcs de l’équipe en bois, en fibres de carbone et en colle. Parfois, il les décore avec des cornes d’animaux. Il y a plusieurs centaines de cavaliers à Gaza mais peu d’entre eux ont jusqu’à présent été disposés à essayer le tir à l’arc.

Le défi, a déclaré Abu Musaid, est de rester calme et concentré tout en se tenant droit sur un cheval au galop. Muhannad Abu Musaed, un membre de l’équipe de quinze ans, a déclaré qu’il aimait tirer des flèches en roulant.

«Si vous essayez une fois, vous voudrez le refaire», a-t-il déclaré.

