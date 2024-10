Perdue fait face à un recours collectif pour contamination par PFAS dans le Maryland

Les habitants de Salisbury, dans le Maryland, ont intenté un recours collectif contre une filiale de Perdue Farms concernant la contamination par PFAS trouvée dans les eaux souterraines de son site.

La poursuite fédérale, déposée vendredi devant le tribunal de district américain du Maryland, allègue que Perdue AgriBusiness a été imprudente dans son élimination des eaux usées contenant des PFAS, provoquant la contamination des eaux souterraines situées sous son site de Salisbury.

La poursuite allègue que la contamination s’est propagée dans la communauté résidentielle voisine. Le recours collectif couvre tous les propriétaires fonciers dans une zone d’environ 3,25 milles carrés, considérée comme la « zone de contamination ». Cela inclut également toutes les personnes qui ont vécu, travaillé ou fréquenté une école ou une église dans la zone touchée pendant au moins six mois, depuis 1985.

Les PFAS constituent un vaste groupe de produits chimiques artificiels, qui ont été utilisés pour la première fois il y a des décennies en raison de leurs propriétés de résistance à la chaleur, à l’huile et à l’eau. Ils ont été utilisés dans une variété de produits, notamment des équipements de plein air, des poêles antiadhésives, des emballages alimentaires et des dispositifs médicaux, et parce qu’ils ne se détériorent pas facilement dans l’environnement, ils sont connus sous le surnom de « produits chimiques éternels ». Certains ont été associés à des problèmes de santé, notamment certains types de cancer, et ont été progressivement supprimés, tandis que d’autres restent utilisés aujourd’hui.

Pour déterminer le rayon utilisé dans la poursuite, le cabinet d’avocats représentant les résidents a consulté des hydrogéologues et des ingénieurs environnementaux, qui ont créé un modèle montrant la manière dont l’eau contaminée aurait coulé du site de Perdue vers la communauté, a déclaré l’avocat Phil Federico. À mesure que l’entreprise obtient davantage de données, le rayon pourrait s’élargir, a déclaré Federico, mais l’entreprise ne pense pas qu’il diminuera, sur la base des informations et des résultats des tests obtenus jusqu’à présent.

« Nous sommes satisfaits de notre situation actuelle, sur la base des données actuellement disponibles, selon lesquelles les zones de la communauté au-delà de la propriété Perdue ont été affectées négativement », a déclaré Federico.

Dans un communiqué, Perdue a qualifié la contamination par les PFAS de « situation en développement ».

« La présence et la source de PFAS dans les puits résidentiels à proximité n’ont pas encore été déterminées », a écrit la porte-parole de Perdue, Andrea Staub. « Nous sommes conscients des inquiétudes que cela pourrait causer aux propriétaires fonciers à proximité et, comme nous l’avons déjà partagé, nous coopérons pleinement avec MDE et étudions activement toutes les possibilités, y compris d’autres sources potentielles dans la région. »

Federico a déclaré que son équipe était également convaincue que Perdue était à l’origine de la contamination des eaux souterraines.

« Si c’était dans une zone industrielle avec de nombreuses usines les unes à côté des autres, alors c’est un peu plus compliqué », a déclaré Federico. « Nous sommes très convaincus qu’il n’y a aucune autre source dans la région qui pourrait produire autant de PFAS. »

Le problème est apparu en septembre 2023, lorsque le ministère de l’Environnement du Maryland a testé les eaux usées du site Perdue AgriBusiness sur Zion Church Road à Salisbury et a découvert des niveaux élevés de PFAS. Le site comprend un immeuble de bureaux, des couvoirs, une meunerie d’aliments, une usine d’extraction de soja, une raffinerie de pétrole et une infrastructure de stockage de céréales. Beaucoup de ces bâtiments sont reliés à la propre station d’épuration des eaux usées de Perdue.

Les niveaux des eaux usées étaient de 694 parties par billion de PFOS et de 40 parties par billion de PFOA, deux variantes du PFAS, selon l’agence. Dans l’eau potable, la nouvelle limite du gouvernement fédéral est de 4 parties par billion.

Les responsables de l’environnement du Maryland ont effectué des tests supplémentaires sur les eaux usées et ont commencé à tester les eaux souterraines sous le site de Perdue. Les analyses des eaux souterraines, renvoyées en janvier, ont révélé une gamme de niveaux de PFAS, allant de faibles concentrations jusqu’à 1 370 pour le PFOS, selon le MDE.

Ensuite, MDE a demandé à Perdue de forer des puits supplémentaires plus près de sa limite de propriété pour échantillonner les PFAS. MDE a reçu les résultats en août, qui présentaient également une gamme de niveaux de PFAS, allant jusqu’à 1 300 parties par billion pour un composé appelé PFHxS, pour lequel la norme pour l’eau potable est de 10 parties par billion, selon le MDE.

Début octobre, Perdue a révélé publiquement l’enquêtedéclarant qu’il offrait des tests de puits gratuits aux résidents situés dans un rayon d’un demi-mile de l’installation (environ 550 maisons) et de l’eau en bouteille gratuite sur demande.

Les réglementations relatives aux PFAS ont évolué récemment, avec un nombre croissant de connaissances scientifiques sur ces produits chimiques. Jusqu’à récemment, le gouvernement fédéral disposait seulement d’une ligne directrice suggérant que certains PFAS nocifs soient limités à 70 parties par billion dans l’eau potable. La nouvelle limite de 4 parties par billion est toutefois applicable aux systèmes publics d’approvisionnement en eau.

Le nouveau recours collectif indique que les eaux usées traitées de Perdue, qui, selon MDE, contenaient des PFAS, sont rejetées dans le ruisseau Peggy’s Branch près du site et sont également utilisées pour irriguer les terres agricoles à proximité. Ces eaux usées se sont ensuite infiltrées dans la nappe phréatique, selon la plainte, qui approvisionne en eau potable les maisons voisines.

« Pendant les années où les défendeurs irriguaient par pulvérisation ou déversaient leurs eaux usées dans les champs environnants, ils n’ont pas effectué de tests adéquats sur les eaux usées, afin de garantir qu’elles ne contenaient pas de niveaux excessifs de substances dangereuses », indique le procès. « Les accusés ont compris que l’eau avait la capacité de migrer vers les eaux souterraines et d’atteindre les réserves d’eau potable des communautés, y compris les puits privés. »

Cet été, dans une affaire sans rapport, Perdue a payé la deuxième plus grande sanction civile de l’histoire du MDEune amende de 12 millions de dollars pour pollution de l’air provenant de son usine de transformation de soja sur le site de Salisbury.

Federico a déclaré que l’objectif de la poursuite était d’obtenir de la transparence sur l’élimination des PFAS par Perdue sur le site et de mettre un terme à la contamination. Il s’agit également d’obtenir une compensation pour les propriétaires concernés, qui devront peut-être être raccordés à l’eau publique ou bénéficier d’une technologie de traitement PFAS pour l’eau de leur puits. Les individus doivent également être indemnisés pour toute baisse de la valeur des propriétés résultant de la découverte du PFAS, ainsi que pour les frais médicaux qu’ils encourent en raison d’une maladie ou du suivi médical qu’ils subissent pour des affections liées au PFAS, a déclaré Federico.

Le recours collectif comprend jusqu’à présent six participants nommés, qui vivent tous dans la zone de 3,25 milles carrés entourant les installations de Perdue. Selon la poursuite, plusieurs des résidents souffraient de problèmes de santé ayant des liens connus avec l’exposition aux PFAS, qui peuvent inclure un cancer des reins et des testicules, un taux de cholestérol élevé et des problèmes de reproduction, selon les Centers for Disease Control and Prevention. La poursuite ne révèle pas les problèmes médicaux spécifiques subis par les membres du groupe.

« Les bonnes entreprises peuvent, de temps en temps, commettre des erreurs par inadvertance. La façon dont nous déterminons la qualité réelle d’une entreprise consiste à examiner les erreurs qu’elle commet : résolvent-ils le problème ? » dit Federico.

Pour sa part, Perdue a déclaré dans un communiqué que son « engagement à être un voisin responsable est inébranlable », s’engageant à « continuer à s’engager de manière transparente avec nos voisins ».

« Nous avons toujours donné la priorité à la sécurité et au bien-être de notre communauté », a écrit Staub. « Et cette affaire ne fait pas exception. »