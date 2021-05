Perdue en Méditerranée, une baleine grise affamée doit bientôt retrouver son chemin vers le Pacifique

Une jeune baleine grise perdue en Méditerranée, à des milliers de kilomètres de son habitat naturel dans l’océan Pacifique, cherche désespérément à rentrer chez elle, mais les biologistes craignent de ne pas survivre. Les baleines grises migrent normalement le long de la côte ouest des États-Unis, mais les biologistes pensent qu’avec le réchauffement climatique ouvrant les routes nordiques, la baleine s’est perdue et a nagé dans l’océan Atlantique via l’Arctique. Nommée Wally par les biologistes, la baleine a environ deux ans et huit mètres de long, mais sa perte de poids rapide est préoccupante car il ne peut pas trouver les invertébrés qui sont sa source de nourriture normale dans les profondeurs du Pacifique.

«Nous sommes très inquiets pour son avenir, car sa graisse, qui est son carburant pour voyager, a beaucoup baissé. Il est épuisé et a juste la peau sur les os. Nous ne l’avons pas vu manger depuis que nous avons commencé à le suivre », a déclaré Eric Hansen, chef de l’agence nationale de la biodiversité dans le sud de la France.

Wally est entré dans la Méditerranée par le détroit de Gibraltar et a suivi la côte marocaine avant de traverser les côtes italiennes et d’arriver en France, a déclaré Hansen.

Se déplaçant de 80 à 90 kilomètres par jour, la baleine suit de près les côtes sud de la France et s’approche désormais des côtes espagnoles.

«Il essaie d’entrer dans les ports, comme pour trouver une issue. Sa stratégie devrait fonctionner et nous espérons qu’elle pourra retourner à Gibraltar dans environ une semaine », a déclaré Hansen.

Il y a quelques jours, Wally s’est fait prendre dans un filet de pêche au large des côtes camarguaises mais a réussi à se libérer. Mais il devrait rencontrer plus d’obstacles, notamment le trafic maritime intense dans le détroit de Gibraltar.

Ce n’est que la deuxième fois que des biologistes observent une baleine grise en Méditerranée. La dernière fois, c’était en 2010.

« Nous verrons probablement cela plus souvent en raison du changement climatique, qui a non seulement ouvert la route du nord, mais qui modifie également les courants océaniques en raison de la fonte des calottes glaciaires », a déclaré Hansen.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici