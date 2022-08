Perdue Chicken Tenders : l’USDA émet une alerte sanitaire concernant des problèmes de contamination

Service de sécurité et d’inspection des aliments du Département américain de l’agriculture émis une alerte de santé publique pour les filets de poitrine de poulet surgelés, sans gluten et prêts-à-manger de Perdue. Le produit peut être contaminé par des corps étrangers, y compris de petits morceaux de plastique transparent et de colorant bleu.

perdu a volontairement retiré le produit, qui porte la mention “Meilleur si utilisé avant” du 12 juillet 2023 et un code à barres UPC de 0-72745-83492-9. L’emballage peut également être identifié par le numéro de lot 2193, qui se trouve au-dessus de la date de péremption. Bien qu’aucun cas de maladie n’ait été signalé, Perdue et le département américain de l’Agriculture exhortent les consommateurs à ne pas consommer ce produit.

Les filets de poulet, emballés dans des sacs en plastique de 42 onces, ont été vendus exclusivement dans les magasins BJ’s Wholesale Club.

“Nous avons déterminé que la source du matériau était de l’encre bleue et un petit morceau de plastique provenant d’une cartouche de stylo à encre qui a été introduit par inadvertance dans la matière première avant que les offres ne soient panées”, Jeff Shaw, vice-président senior de la sécurité et de la qualité des aliments pour Perdue, a déclaré dans un communiqué. “Cela a probablement abouti à quelques colis contenant potentiellement la substance; cependant, par prudence, nous avons décidé de retirer volontairement tous les colis d’appels d’offres produits le jour de l’incident.”

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.