SAVANNAH, Géorgie (AP) – En 2014, David Perdue s’est présenté aux électeurs géorgiens en tant que dirigeant d’entreprise capable d’apporter du pragmatisme à un Congrès décrit dans sa première publicité télévisée comme un groupe de bébés en pleurs vêtus de couches.

«Aidez-moi à changer le comportement enfantin là-bas», a-t-il demandé aux électeurs lors de sa campagne victorieuse pour le Sénat américain.

Depuis, le républicain qui a promis une maturité équilibrée à Washington a été emporté par la tornade de la Maison Blanche de Donald Trump. Perdue est devenu l’un des principaux défenseurs au Sénat d’un président connu pour ses insultes dans la cour d’école et qui refuse toujours d’accepter sa propre défaite électorale.

Maintenant, Perdue est au centre de l’une des courses au Sénat les plus intenses de mémoire récente, se battant pour sa réélection lors d’un second tour des élections du 5 janvier qui déterminera quel parti contrôle le Sénat. C’est un rôle inattendu pour un politicien décrit même par des alliés proches comme quelqu’un qui ne suscite pas de fortes passions.

«Il n’est pas flamboyant», a déclaré Alec Poitevint, un homme d’affaires géorgien et militant du GOP qui est président de la campagne de Perdue. «Mais une chose est qu’il est cohérent. Il ne change jamais.

Perdue est tombé juste en dessous du seuil de 50% dont il avait besoin pour vaincre purement et simplement le démocrate Jon Ossoff le 3 novembre. Son compatriote sénateur républicain Kelly Loeffler est dans un second tour contre le démocrate Raphael Warnock. Si Perdue et Loeffler perdent tous les deux, les démocrates contrôleront le Sénat au sein du nouveau Congrès.

La campagne de second tour de Perdue s’est concentrée sur le fait de s’assurer que la base de Trump se présente à nouveau pour voter. Le sénateur a soutenu l’effort raté du président pour rejeter des millions de voix et renverser la victoire du démocrate Joe Biden.

Bien que Perdue n’ait pas répété les allégations de fraude électorale de Trump, il a soutenu un procès échoué au Texas qui cherchait à invalider la victoire de Biden en Géorgie. Perdue a également appelé à la démission du secrétaire d’État républicain de Géorgie, invoquant une «mauvaise gestion» non spécifiée de l’élection.

Lorsque le président est venu en Géorgie ce mois-ci dans le but déclaré de susciter un soutien pour les candidats républicains au Sénat, Perdue pouvait à peine entrer un mot. les hurlements de la foule de « Fight for Trump! »

Lorsque Perdue s’est présenté pour la première fois au Sénat, le politicien de la famille était son cousin germain: l’ancien gouverneur de Géorgie Sonny Perdue, que Trump choisirait plus tard comme son secrétaire à l’agriculture.

David Perdue a couru sur son expérience de direction. En tant que PDG de Reebok en 2001, il a été reconnu pour avoir contribué à relancer la marque de chaussures. Perdue a déménagé à Pillowtex, mais n’a pas pu empêcher l’entreprise textile en difficulté de faire faillite en 2003. Il a obtenu des résultats mitigés à la tête de Dollar General, où l’expansion rapide a doublé le cours des actions mais a ensuite nui aux bénéfices. Perdue a démissionné en 2007 lorsque les actionnaires ont vendu le détaillant à des propriétaires privés.

Après avoir été le patron du secteur privé et avoir tenté de changer la façon dont le Congrès fait des affaires, Perdue a accepté son rôle de législateur junior et a principalement travaillé dans les coulisses, a déclaré Jack Kingston, un ancien membre du Congrès et républicain de Géorgie qui a perdu la primaire du Sénat en 2014. à Perdue.

«Il est arrivé en ville en sachant que c’est un système d’ancienneté, c’est un système de consensus», a déclaré Kingston. « Que vous ne pouvez pas simplement aller là-dedans et dire: » Je suis PDG d’une entreprise Fortune 500 et je veux que cela se fasse hier. « »

Le profil de Perdue a augmenté alors qu’il montrait une volonté inébranlable de défendre Trump avant même qu’il n’ait remporté la présidence. Après l’enregistrement «Access Hollywood» de Trump se vantant de tâtons les femmes a fait surface dans la campagne de 2016, Perdue a reconnu que «ce gars n’est pas un garçon de chorale». Pourtant, il a dit que la nation avait besoin d’un étranger comme Trump.

Perdue a passé les quatre années suivantes à faire de fréquentes apparitions à la télévision en tant qu’allié franc de Trump.

« Nous avons une personne à la Maison Blanche qui est une personne de destin », a déclaré Perdue aux journalistes de Capitol Hill en 2017, « qui arrive à un moment important où nous devons casser des œufs à Washington. »

Les partisans disent que Perdue a livré pour la Géorgie. Il a aidé à obtenir un financement pour une expansion de 973 millions de dollars du canal de navigation très fréquenté de Savannah, ainsi que 3 milliards de dollars d’aide en cas de catastrophe pour les agriculteurs de Géorgie et de Floride dont les récoltes ont été dévastées par l’ouragan Michael en 2018.

Certains se demandent si Perdue a utilisé son bureau à des fins personnelles. Les divulgations financières du Sénat montrent que les transactions boursières au cours des premiers jours de la pandémie de coronavirus lui ont permis d’éviter de fortes pertes et de récolter de gros gains.

Lors d’un débat d’octobre, Ossoff a accusé Perdue de minimiser la crise sanitaire tout en «s’occupant de ses propres biens». Le porte-parole de Perdue, John Burke, a déclaré que le ministère de la Justice, la Securities and Exchange Commission et le Comité d’éthique du Sénat avaient tous examiné les opérations de Perdue et n’avaient trouvé aucun motif d’accusation criminelle ou de violation de l’éthique.

Quoi qu’il en soit, les transactions boursières de Perdue restent troublantes, a déclaré Beth Rotman du groupe de surveillance non partisan Common Cause.

« Cela semble terrible si les gens sortent des sessions du Congrès et deviennent riches seuls à un moment où les Américains souffrent tous les jours », a déclaré Rotman.

Perdue a annoncé en mai que ses conseillers financiers ne négocieraient plus des actions individuelles.

L’un des membres les plus riches du Sénat, Perdue vit dans une zone fermée de Sea Island, une escapade de villégiature qui se classe parmi les communautés les plus riches de Géorgie. Lors de sa campagne, il projette une image plus décontractée, portant souvent une veste en jean bleu ou publiant des photos sur les réseaux sociaux d’un petit-déjeuner décontracté à Waffle House.

Outre les rassemblements avec Trump et le vice-président Mike Pence, Perdue a cherché à éviter les projecteurs des médias. Il a esquivé le seul débat du second tour, laissant Ossoff face à un podium vide. Les arrêts des circuits en bus n’ont pas été rendus publics, les invitations étant limitées aux fidèles supporters.

Perdue a refusé une demande d’interview de l’Associated Press.

L’ancien consultant politique républicain Clint Murphy a déclaré qu’il soutenait Ossoff – en partie parce qu’il considérait Perdue, qui n’a pas tenu de mairie depuis son entrée en fonction, comme trop inaccessible aux électeurs.

« L’homme n’a établi aucune relation autre qu’avec la classe des donateurs », a déclaré Murphy, désormais indépendant qui a également voté pour Biden. «Vous avez une responsabilité civique. Et je pense qu’il a totalement échoué dans l’exercice de cette fonction.

S’il est réélu, le deuxième mandat de Perdue serait-il le dernier? Il a coparrainé des propositions visant à imposer des limites de mandat, y compris deux mandats pour les sénateurs, qui n’ont guère progressé. Burke a déclaré que Perdue prévoyait de poursuivre ce combat, mais il n’a pas répondu si Perdue se limiterait s’il n’était pas requis par la loi.

« Autant que je sache, il ne sera que deux mandats », a déclaré le président de la campagne, Poitevint. «Il est très passionné par les limites de mandats. Six ans à Washington n’ont pas changé cela.

