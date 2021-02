De simples actes de compassion peuvent aller très loin et sauver la vie de quelqu’un. Une vidéo réconfortante d’un tel acte d’amour et de soins gagne des cœurs en ligne dans laquelle un couple a sauvé un chien perdu en le rendant à ses propriétaires. Le clip émotionnel laisse les internautes larmoyants.

Le clip de 45 secondes a été partagé par un utilisateur de Twitter le 7 février. Elle a dit que son collègue avait perdu son chien il y a deux semaines à Wicklow Mountains et plus tard, il a été sauvé par un couple qui l’a rendu à ses propriétaires.

La vidéo commence avec un homme portant le Labrador visiblement faible sur son épaule et la promenant dans la montagne couverte de neige. Les autocollants sur la vidéo indiquent que la chienne était si froide qu’elle ne pouvait pas bouger, alors le couple qui l’a trouvée l’a portée à 10 km dans les montagnes et l’a ramenée chez elle. Ensuite, le chien qui semble terriblement faible et affamé est réchauffé et pris en charge. Le couple a ensuite suivi ses propriétaires qui ont déclaré qu’elle était perdue depuis environ deux semaines.

La vidéo touchante a été vue plus de 3 fois, a gagné plus de 32 000 likes et a été retweetée plus de 5 000 fois. L’utilisateur de Twitter qui a partagé la vidéo plus tard a également partagé le nom du couple qui a sauvé le Labrador dans un autre tweet.Comme la vidéo a gagné les cœurs sur Internet, les gens ont déversé leur amour et remercié le couple pour sa générosité.

Quelle histoire réconfortante, m’a encouragé pour aujourd’hui, un couple de sauvetage si gentil, même mis un manteau sur lui. Chien chanceux, propriétaires chanceux. Si le monde était plein de gens comme celui-ci, ce serait tellement mieux. – mvde (@MarieEeckhaute) 8 février 2021

Si cette histoire et ces belles images ne vous font pas pleurer, vous n’avez ni cœur ni âme. Cela a fait ma journée. Merci à ces belles personnes de l’avoir sauvée☺️❤️— Fr. Sanctuaire des chameaux de Bob’s Lourdes (@CamelSanctuary) 8 février 2021

Nous avons besoin de plus de rappels des bonnes personnes dans ce monde fou et de la façon dont nous sommes connectés aux animaux avec lesquels nous le partageons. Merci à ces deux bonnes personnes. Si heureuse que la chienne ait retrouvé ses humains. – Joan Gallo-Silver (@DollyBelle) 8 février 2021

Que Dieu bénisse ces gens. Sans essayer d’être trop sévère, comment laissez-vous cela arriver omg. J’ai déjà fait fuir un chien mais en haut d’une montagne, à quoi pensaient-ils. Par expérience, je sais tout ce que je pourrais dire, ils ont probablement pensé eux-mêmes. Je suis heureux que bébé soit à la maison. – Nick-fil-a (@Whartooth) 8 février 2021

Vous êtes vraiment merveilleux, bien fait et merci d’être un grand être humain x – Betty (@alicethroughthe) 7 février 2021

C’est tellement génial qu’elle est à la maison! Quel couple fantastique pour l’avoir sauvée. J’adore qu’ils lui mettent une veste pour la garder au chaud Quelle belle chose à voir! – Emma (@ Emma82276796) 7 février 2021

Souhaitant au chien une vie heureuse et sûre à venir avec son hooman.