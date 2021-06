« Perdu, brisé, en colère, confus et trahi »: le détenteur du record américain accuse le burrito de porc d’avoir échoué à un test de dépistage de drogue et d’une interdiction de quatre ans consécutive

La finaliste des Jeux olympiques d’été de 2016 a appris en janvier qu’un stéroïde anabolisant, la nandrolone, avait été trouvé dans son échantillon de dopage. et a abordé le scandale par une déclaration sur les réseaux sociaux cette semaine.

La jeune femme de 28 ans a nié s’être jamais dopé et a pointé du doigt une collation porcine qu’elle dit avoir consommée.

« Je n’avais même jamais entendu parler de la nandrolone », elle a insisté. « J’ai appris depuis qu’il était compris depuis longtemps par l’AMA [World Anti-Doping Agency] que manger du porc peut conduire à un faux positif pour la nandrolone, car certains types de porcs en produisent naturellement en grande quantité.

Shelby Houlihan, le détenteur du record américain du 1500m et du 5000m, a été testé positif à la substance interdite Nandrolone lors d’un test en décembre et est interdit pendant 4 ans. Pas d’essais olympiques. Dit que le test positif est venu de viande contaminée dans un burrito. Appel de la décision de l’AIU au TAS et a perdu. pic.twitter.com/MZs7pskQNH – Chris Chavez (@ChrisChavez) 14 juin 2021

« La viande d’organe de porc – les abats – a les niveaux les plus élevés de nandrolone. Bien que mes niveaux soient cohérents avec ceux des sujets des études qui ont été testés 10 heures après avoir mangé cette source et que les directives techniques de l’AMA exigent que le laboratoire en prenne en compte lors de l’analyse de la nandrolone, le laboratoire n’a jamais pris en compte cette possibilité. »

Le détenteur des records américains au 1500 m et au 5000 m a fait valoir que le résultat aurait dû être signalé comme atypique et suivi d’autres tests.

« Les experts antidopage que j’ai contactés pour dire qu’ils auraient dû [done that]. J’ai tout fait pour prouver mon innocence. J’ai passé un test polygraphique.

Shelby Houlihan sur l’interdiction qui l’empêchera de participer aux Trials + Olympics: « Mon cœur est brisé et je me sens extrêmement trahie par le sport et tout ce processus. Je n’y fais plus confiance. » Elle dit qu’elle n’avait jamais entendu parler de la nandrolone avant que les résultats de ses tests ne reviennent. pic.twitter.com/yCkbbIuOVn – Jonathan Gault (@jgault13) 14 juin 2021

« J’ai fait échantillonner mes cheveux par l’un des plus grands toxicologues au monde. L’AMA a convenu que le test a prouvé qu’il n’y avait pas d’accumulation de cette substance dans mon corps, ce qui aurait été le cas si je l’avais pris régulièrement.

« Rien n’a déplacé le laboratoire de leur décision instantanée initiale. Au lieu de cela, ils ont simplement conclu que j’étais un tricheur et qu’un stéroïde était ingéré par voie orale, mais pas régulièrement.

« Je pense que mon explication correspond beaucoup mieux aux faits – parce que c’est vrai. Je pense également qu’elle a été rejetée sans procédure régulière. »

Trouvez également d’autres cas de dopage avec la même explication sur les aliments/suppléments contaminés et vérifiez les réactions. L’œil de côté méfiant, un « hmmm, je parie ». Maintenant, beaucoup des mêmes personnes disent « Attendez, sommes-nous sûrs que les tests sont OK, cela semble injuste, je crois Shelby & Jerry ». – Ross Tucker (@Scienceofsport) 15 juin 2021

Houlihan a affirmé qu’elle était confuse et dans le noir, a lu la correspondance de l’unité d’intégrité de l’athlétisme « une dizaine de fois » et a dû rechercher sur Google ce pour quoi elle avait été testée positive.

Rassemblant un journal alimentaire de tout ce qu’elle avait consommé au cours de la semaine de son test du 15 décembre, Houlihan et son peuple « a conclu que l’explication la plus probable était un burrito acheté et consommé environ 10 heures avant ce test de dépistage de drogue dans un authentique food truck mexicain qui sert des abats de porc près de chez moi. »

En raison de son interdiction, Houlihan manquera les Jeux olympiques de cette année à Tokyo et l’édition de Paris en 2024.

Plusieurs des femmes du Bowerman Track Club ont commencé à partager leurs propres déclarations sur Instagram en défendant leur coéquipière Shelby Houlihan après la nouvelle de son test positif. pic.twitter.com/Bb2RWUwqlB – Chris Chavez (@ChrisChavez) 15 juin 2021

« Depuis que j’ai commencé à courir à l’âge de cinq ans, j’ai rêvé de courir professionnellement, d’établir des records, de remporter une médaille d’or olympique et d’être l’un des meilleurs au monde. elle a dit.

« J’ai toujours cru aveuglément que j’étais assez bon pour réaliser ces choses.

« En vieillissant, j’ai investi plus de temps, plus de kilomètres, je suis devenu plus dévoué et j’ai appris à aimer sincèrement ce sport.

« C’est ce qui m’apporte le plus de joie. C’est là que je me sens le plus moi-même. Je l’ai toujours fait de la bonne façon. J’ai baissé la tête et j’ai juste travaillé pour être meilleur année après année. Je suis resté patient et j’ai fait confiance que le travail et la cohérence montreraient.

« J’ai toujours les mêmes rêves que j’avais quand j’avais cinq ans et j’ai été incroyablement chanceux d’avoir pu en réaliser certains. J’en ai encore d’autres sur lesquels je travaille.

« Mais ce qui me motive vraiment, c’est l’amour et la joie que je retire de ce que je fais et la curiosité de découvrir quel est mon potentiel. »

Le cœur brisé, Houlihan a dit qu’elle se sentait « complètement dévasté, perdu, brisé, en colère, confus et trahi par le sport même que j’ai aimé et dans lequel je me suis investi juste pour voir à quel point j’étais bon ».

« Je veux être très clair : je n’ai jamais pris de substances améliorant la performance » elle a insisté. « Et cela inclut ce dont je suis accusé.

« Je crois au sport et je pousse votre corps à la limite juste pour voir où se trouve la limite. Je ne suis pas intéressé par la triche. Je ne fais pas cela pour les distinctions, l’argent ou pour que les gens connaissent mon nom.

« Je fais ça parce que j’aime ça. Je m’amuse tellement à le faire et c’est toujours la meilleure partie de ma journée. »

J’ai une idée de la décision de soutien Shelby Houlihan. Je ne peux pas penser qu’une athlète de piste noire reçoive le même type de soutien lorsqu’elle est testée positive pour une substance interdite comme elle l’a fait. Il y a beaucoup à traiter ici. – KO (@K2daOjunior) 15 juin 2021

Après le boxeur Saul ‘Canelo’ Alvarez, elle est la deuxième professionnelle du sport ces dernières années à blâmer un test antidopage raté sur de la viande contaminée.

« C’était mon erreur de ne pas avoir pris connaissance des risques, de ne pas avoir fait plus de recherches sur le sujet, sur ce qui se passe avec le bœuf au Mexique », Alvarez a déclaré en juillet 2018 après qu’un résultat plus tôt dans l’année montrant des traces de clenbutérol a retardé un match revanche tant attendu avec Gennady Golovkin en mai.

« Mais je n’ai rien fait intentionnellement. Je n’ai rien fait pour essayer d’améliorer mes performances. Je ne ferais jamais rien de tel. C’était une erreur et rien de plus, ne pas m’informer sur ce problème au Mexique.

« Le bœuf des États-Unis est différent. Je peux le manger sans aucun risque car il y a plus de contrôle ici. Mais j’essaie de m’habituer à ne pas manger de bœuf. Parce que la plupart du temps, je suis au Mexique et j’ai arrêté de manger du boeuf. »