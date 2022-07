Perdre mon chat bien-aimé m’a aidé à restaurer ma foi dans la bonté des gens

Même si Paula McHugh Grudić n’a pas retrouvé son chat disparu, elle dit qu’elle en est venue à apprécier les bonnes personnes qui l’entourent. (Soumis par Paula McHugh Grudić)

Ceci est une chronique à la première personne de Paula McHugh Grudić, enseignante à Corner Brook, NL Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la FAQ.

Tard dans la nuit du 3 juillet, notre douce chatte de 10 ans, Gracie, s’est glissée par notre porte d’entrée brièvement ouverte et a disparu dans la nuit d’encre. Mes genoux se sont transformés en gelée quand peu de temps après j’ai réalisé qu’elle avait disparu.

La panique a pris le dessus alors que nous attrapions des lampes de poche et appelions la famille pour qu’elle vienne nous aider à la rechercher dans notre quartier de Corner Brook, une ville de la côte ouest de Terre-Neuve.

Beaucoup peuvent comprendre le choc et le bouleversement qui enveloppent une personne lorsqu’un membre félin ou canin de la famille disparaît, puis échappent à toutes les tentatives pour les récupérer.

Ma vie est maintenant un régime soigneusement organisé consistant à aider à installer des pièges à chats sans cruauté, à les vérifier régulièrement pendant la nuit, à installer des caméras, à emballer des appâts et des friandises et à espérer voir la fourrure familière en noir et blanc de ma douce Gracie.

Je n’aurais jamais imaginé que je passerais mes vacances d’été après avoir enseigné au lycée en tant que chasseuse de chats dévouée sans relâche, aidée par l’indéfectible Samantha, membre d’un petit mais résolu groupe local de sauvetage de chats avec des dizaines de réunifications à leur actif.

Il consomme chacun de mes instants de veille et entre même dans mes rêves. Je n’aurais jamais pu imaginer non plus que ma famille, mes amis et de parfaits inconnus m’aideraient de tant de façons.

Questionner la bonté de l’humanité

La pandémie de COVID-19 et ses retombées ultérieures de théories du complot absurdes, de blocages à l’échelle nationale et de classement des masques contre les anti-masques ont tous fait des ravages. J’ai toujours été une personne confiante – un collègue m’a surnommé le saint patron des causes perdues – mais je me suis retrouvé dans un vortex émotionnel de désillusion et de perte de foi alors que la pandémie nous épuisait.

Paula McHugh Grudić utilise des pièges à chat sans cruauté pour rechercher son chat disparu. L’aide d’amis et d’étrangers lui a redonné confiance en la gentillesse innée des gens. (Soumis par Paula McHugh Grudić)

J’ai commencé à remettre en question la bonté innée de l’humanité. Je me demandais qui méritait ma confiance. J’ai regardé certaines personnes à travers un prisme de suspicion, voire de cynisme : a-t-il refusé de porter un masque dans les espaces restreints ? Croyait-elle vraiment que les dirigeants mondiaux tentaient de « réprimer le troupeau » ? Sont-ils devenus de fervents partisans d’hommes politiques qui se sont avérés discriminatoires et même racistes ?

Pour la première fois, j’ai commencé à remettre en question ma croyance de longue date selon laquelle la plupart des humains sont, dans leur essence, bienveillants et égalitaires.

J’envisageais de déménager dans un environnement plus isolé, loin de la “foule égoïste” – tel était mon scepticisme croissant à l’égard des motivations des autres. Je ne faisais tout simplement plus confiance à tout le monde pour faire ce qu’il fallait : veiller sur les autres, comme nous l’avons toujours fait.

Puis j’ai perdu mon chat.

Désintéressé et généreux

Maintenant, alors que je passe mes journées et mes nuits d’été à chercher Gracie l’évadée, je vois à nouveau la vérité : les gens sont si bons. Ils sont gentils. Ils sont désintéressés et généreux, voire nobles.

Gracie, une chatte de 10 ans, s’est enfuie du domicile de Paula McHugh Grudić en juillet. La recherche d’elle a révélé le meilleur des qualités de ses voisins. (Soumis par Paula McHugh Grudić)

De parfaits inconnus m’ont tendu la main, proposant de chercher, m’invitant à tendre un piège sur leur propriété aussi longtemps qu’il le faudra, partageant des conseils sur les observations possibles et offrant simplement des encouragements.

Un médecin occupé qui habite à proximité a tweeté qu’elle était à la recherche de mon chat alors qu’elle se promenait pendant la soirée. Une jeune mère m’a envoyé un texto pour me dire que ses jeunes enfants et leurs cousins ​​cherchaient Gracie tous les soirs.

D’anciens élèves ont transmis des photos de chats ressemblant à notre minou errant. Des collègues se sont enregistrés pour voir comment ils peuvent aider. Les amis de Twitter vérifient quotidiennement les mises à jour et partagent les histoires du chat qui est revenu (mais pas le lendemain) et m’encouragent à garder la foi.

Ma famille a mené des recherches nocturnes avec des lampes de poche et de l’optimisme en les guidant à travers la jungle du quartier et ses millions de cachettes.

Tous ces actes m’ont soutenu alors que je fais face à la fatigue, à la frustration, à la peur et même au chagrin – car oui, nous pleurons la perte de nos animaux de compagnie.

Encore une fois, de peur que vous ne pensiez que je suis insensible aux pertes plus importantes des autres, je sais qu’il y a des choses bien pires que les gens doivent endurer en comparaison, mais personne ne veut perdre son animal de compagnie.

Gracie est un animal, et cette perte ne peut être comparée à la perte d’un humain. C’est quand même intelligent.

Gracie est toujours portée disparue. J’espère toujours qu’un matin, j’entendrai son “couinement” distinctif (elle n’a jamais vraiment maîtrisé un “miaou” complet) à ma porte, et la trouverai plus sinistre, plus mince, mais en sécurité et indemne, de retour à la maison après son aventure.

Quelle qu’en soit l’issue, je sors de cette épreuve avec une foi renouvelée dans la bonté des autres. Les chats erreront, semble-t-il, inconscients de la famille qui les attend. Ils ne seront peut-être plus revus.

Les gens montreront leurs vraies couleurs quand d’autres seront dans le besoin. La pandémie ne nous a pas dépouillés de notre humanité après tout.

Avez-vous une histoire personnelle convaincante qui peut apporter de la compréhension ou aider les autres ? Nous voulons de vos nouvelles. Voici plus d’informations sur la façon de nous présenter .

En savoir plus sur CBC Terre-Neuve-et-Labrador