Après l’avance de Cristiano Ronaldo après que les Portugais ont déplacé deux bouteilles de Coca-Cola avant la victoire 3-0 de son pays sur la Hongrie, Pogba a déplacé une bouteille de bière après que les Bleus ont battu l’Allemagne 1-0 lors de leur match d’ouverture du Groupe F.

On demande maintenant aux équipes si les joueurs et les managers qui devaient comparaître lors de conférences de presse s’opposeraient à s’asseoir derrière Heineken 0.0 pour des raisons religieuses dans le but d’éviter une répétition de l’incident de Pogba, selon The Telegraph.

La marque a déjà été placée devant le coéquipier de Pogba, Karim Benzema – un autre musulman – dans le cadre de sa conférence de presse Star of the Match après avoir marqué un doublé lors du match nul 2-2 de la France contre le Portugal de Ronaldo hier soir.

Paul Pogba – un fervent musulman – retire une bouteille de bière Heineken de la table de presse après la victoire de la France sur l’Allemagne. #Euro2020pic.twitter.com/amMXov8ivi — Khaled Beydoun (@KhaledBeydoun) 16 juin 2021

Pourtant, l’attaquant du Real Madrid est toujours apparu devant un panneau publicitaire Heineken avec son prix, qui est parrainé par la société brassicole.

Le développement est en quelque sorte un revirement après que l’UEFA a averti la semaine dernière qu’elle pourrait commencer à infliger des amendes aux équipes et à leurs associations de football si les joueurs déplaçaient les boissons fournies par les sponsors lors des conférences de presse après la cascade de Ronaldo, qui a également été imitée par l’Italien Manuel Locatelli.

Une ligne semble maintenant avoir été tracée dans le sable entre les joueurs qui protestent contre le fait de se faire prendre avec des marques d’alcool pour des motifs de religion et de fanatiques de la santé tels que Ronaldo, qui préfère l’eau au coca.

Star du match : Karim Benzema🏹 Tirs – 4⚽️ Buts – 2🔐 Passes clés – 1🎯 Précision des passes – 93%#Euro2020#FRApic.twitter.com/w6ahv6SvRy – TheRMadridTV (@TheRMadridTV) 23 juin 2021

Approché pour commenter, Heineken aurait répondu à la débâcle de Pogba : « Loin de promouvoir la consommation d’alcool, Heineken 0.0 aide les consommateurs à diminuer leur consommation d’alcool [and is] leur permettant de se substituer à de délicieuses bières sans alcool quand cela leur convient, offrant ainsi à nos consommateurs un plus grand choix. »

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate et son capitaine, Harry Kane, ont défendu le rôle de Coca-Cola dans le football, refusant de rejoindre le mouvement de Ronaldo, ce qui n’est peut-être pas une coïncidence car Coca-Cola est l’un des principaux sponsors de la FA et le cible des Spurs est un Coca- Ambassadeur du Cola.

Southgate, qui a également joué un rôle dans le travail inspiré par McDonald’s de la FA dans la communauté, a commenté : « Il y a beaucoup de sponsors dans le sport et l’impact de leur argent à tous les niveaux aide le sport à fonctionner.

😂Manuel Locatelli n’est pas non plus fan de Coca-Cola… pic.twitter.com/g35Q90gVTP – SPORF (@Sporf) 17 juin 2021

« Le sport de masse dans notre pays, en particulier, nécessite beaucoup d’investissements et, sans ces entreprises qui investissent, il est très difficile d’avoir les installations dont nous avons besoin.

« Nous sommes soucieux de l’obésité et de la santé mais tout peut être fait avec modération », il a continué.

« Tout ce qui est consommé avec modération est rarement un problème. Je comprends les inquiétudes des gens et les deux gars [Ronaldo and Pogba] ont des raisons différentes pour leurs positions qu’ils ont prises. Mais il y a toujours une image plus grande. »

🗣 « Il y a toujours une plus grande image de ces choses » Gareth Southgate répond à pourquoi il a choisi de ne pas retirer les bouteilles de Coca Cola de la table #Euro2020pic.twitter.com/3JSsk6wqu1 – Football quotidien (@footballdaily) 17 juin 2021

« De mon point de vue, les sponsors ont le droit d’avoir ce qu’ils veulent s’ils ont payé l’argent pour le faire », dit Kane. « Ce n’est pas quelque chose auquel j’ai trop pensé.

Alors que le tournoi progresse maintenant vers les phases à élimination directe, lorsque les audiences de la télévision et des médias sociaux seront encore plus élevées, il sera intéressant de voir les réponses des différents joueurs alors qu’ils s’acquittent de leurs engagements médiatiques.

L’action reprend samedi, lorsque le Pays de Galles affrontera le Danemark à Amsterdam.