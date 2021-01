Pour appeler cela la pire nuit de sommeil que Riz Ahmed ait jamais eue, cela impliquerait qu’il n’y ait eu aucun sommeil. C’était la nuit avant qu’Ahmed ne commence à tourner «Sound of Metal» – un film intense et acclamé par la critique Amazone drame qui a propulsé le joueur de 38 ans dans la course aux Oscars du meilleur acteur – et il ne pouvait guère faire d’autre que regarder le plafond alors que l’adrénaline traversait son corps, le privant de repos. Ce n’était pas la première fois qu’Ahmed faisait face à la paranoïa avant la prise de vue: avant que l’acteur britannique ne se lance dans «The Night Of», «Four Lions» et «Nightcrawler», il se retrouvait de la même manière sans sommeil, avec un esprit inquiet qui ne pouvait pas être apaisé. . Pourtant, chaque fois qu’il fait un nouveau film, Ahmed se convainc que ce sera différent – peut-être que la méditation aidera, ou même un verre de lait chaud avant de se coucher. Ce n’est jamais différent. «Rien ne va mettre cet animal au repos quand il grogne», dit-il. «Alors je ne dors tout simplement pas. Plusieurs nuits agitées après avoir tourné «Sound of Metal», Ahmed a commencé à trop réfléchir. Ce ne sont peut-être pas les nerfs qui le tenaient éveillé, ou le défi passionnant et terrifiant d’incarner Ruben, un batteur punk-metal en convalescence après une dépendance à l’héroïne qui lutte contre l’apparition d’une perte auditive.

C’était peut-être le matelas. Plus Ahmed s’y fixait, plus il devenait certain. Il l’a dirigé par son directeur, Darius Marder, qui semblait sceptique, mais pendant une pause après le tournage, Ahmed s’est toujours décollé pour faire un achat. «J’y suis allé et j’ai acheté un nouveau matelas, mec,» dit-il en riant maintenant. «Nous l’avons acheté deux nouveaux matelas, me dira Marder plus tard. Les choses se sont-elles améliorées? Une sorte de oui, une sorte de non. Les nouveaux matelas n’ont guère aidé, mais toute cette insomnie a payé. «Lorsque vous êtes trop fatigué pour penser», a expliqué Ahmed, «il vous suffit de laisser les autres choses prendre le dessus.» Et ce sentiment d’être tellement submergé par un projet qu’il faut céder et se laisser guider par un instinct pur – eh bien, même si Ahmed peut trop réfléchir au chemin qui l’amène là-bas, il sait aussi que l’état est le chose exacte qu’il cherche si souvent. «C’est lorsque vous relâchez le contrôle que les choses intéressantes se produisent», dit-il. «C’est à ce moment que votre subconscient commencera à parler en langues, lorsque vous ne pourrez pas articuler les mots vous-même, lorsque votre corps a une intelligence et une sagesse auxquelles vous remettez les rênes. La créativité est plus physique que nous ne le pensons.

C’est ainsi qu’Ahmed parle, dans des torrents de philosophie passionnée. Il propose une série d’idées pour chaque question qu’il a posée, puis étaye ces réponses en citant Tolstoï, Rumi et Pixar. Lorsque les grands yeux bruns d’Ahmed s’écarquillent et qu’il se met vraiment en route, comme il l’a fait au début du mois alors que nous parlions par vidéo, il peut ressembler à un podcast extrêmement engageant joué à une vitesse de 1,5 x.