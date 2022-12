Perdre le 1er match nous a aidés à atteindre la finale de la Coupe du monde

LUSAIL, Qatar – Lionel Messi a félicité l’Argentine pour avoir réussi un “test acide” en rebondissant après sa défaite contre l’Arabie saoudite lors de son match d’ouverture pour atteindre la finale de la Coupe du monde.

La pièce maîtresse de dimanche verra l’Argentine affronter la France ou le Maroc après que Messi ait inspiré l’équipe de Lionel Scaloni à une victoire 3-0 contre la Croatie au stade Lusail mardi.

Messi, 35 ans, a ouvert le score par un penalty à la 34e minute avant que le doublé de Julian Alvarez de chaque côté de la mi-temps – y compris une superbe course en solo pour son premier but – règle le match contre une équipe croate blasée avec le milieu de terrain Luka Modric presque certainement. disputant son dernier match de Coupe du monde.

La renaissance de l’Argentine est loin de son départ dans le Groupe C dans le même stade, subissant une défaite 2-1 contre l’Arabie saoudite, classée 51e au monde.

Une seule équipe – l’Espagne en 2010 – a perdu son match d’ouverture d’une Coupe du monde et a remporté le trophée.

Lionel Messi a guidé l’Argentine vers sa deuxième finale de Coupe du monde en trois tournois. Markus Gilliar – GES Sportfoto/Getty Images

Et après avoir disputé sa 25e apparition en Coupe du monde, égalé le record avec l’Allemand Lothar Matthaus et marqué son 11e but en Coupe du monde pour surpasser le record argentin de Gabriel Batistuta, Messi a déclaré : “Je dirais que le premier match a été un coup dur pour nous tous. car nous étions invaincus en 36 matches.

“Commencer de cette manière dans une Coupe du monde a été un coup dur, nous ne pensions pas perdre contre l’Arabie saoudite. C’était un test décisif pour toute cette équipe, mais cette équipe a prouvé à quel point nous sommes forts.

“Nous avons gagné les autres matches. C’était très difficile ce que nous avons fait car chaque match était une finale et nous savions que si nous ne gagnions pas, les choses seraient compliquées pour nous.

“C’est une charge mentale car nous savions que les choses seraient plus compliquées pour nous. Nous avons réussi à gagner cinq finales et j’espère qu’il en sera ainsi pour le dernier match.

“En interne, nous étions convaincus que nous y arriverions parce que nous savons de quoi nous sommes capables en tant qu’équipe. Nous avons perdu lors du premier match à cause de petits détails, mais cela nous a aidés à être plus forts.

“Profitons de ce moment. C’est formidable de voir la joie de nos fans ici et en Argentine. Nous allons donner tout ce que nous avons en finale mais nous devons aussi profiter de ce que nous avons réalisé.

“Je profite beaucoup de ce moment. On se sent fort avant le match même après un très long dernier match, le précédent n’a pas été facile du tout. On était fatigué mais le groupe a apporté son énergie sur le terrain pour affronter ce match. “

La performance de Messi mardi a également été saluée par l’entraîneur croate Zlatko Dalic.

“C’est le meilleur joueur du monde, il était dangereux et il a de la qualité”, a déclaré Dalic. “Il a de la technique et a réalisé une performance de haut niveau, c’était le vrai Messi que nous nous attendions à voir.”

Messi a reçu le prix officiel de l’homme du match, mais la star du Paris Saint-Germain a réservé des éloges particuliers à Alvarez, qui n’est devenu que le deuxième joueur argentin à marquer quatre buts lors de la même Coupe du monde à 22 ans ou moins après Gonzalo Higuain.

“Notre meilleure qualité est la façon dont nous jouons en équipe, mais ce soir, Julian était notre meilleur joueur”, a déclaré Messi.

“Il a fait un match extraordinaire. Il a couru plus que quiconque, il a généré beaucoup d’occasions de buts. Il était notre joueur le plus important et il mérite le prix du meilleur joueur.”

L’Argentine a atteint sa première finale depuis 2014 et pourrait mettre fin à une attente de 36 ans pour soulever la Coupe du monde ce week-end.

Scaloni a déclaré: “J’essaie de ne pas être trop émotif. C’est très difficile de mettre cela en mots. C’est ce dont j’ai toujours rêvé en tant qu’Argentin.

“Tout le monde agirait comme j’agis lorsque vous représentez votre pays, votre nation, mais il est impossible de ne pas faire ce que mes joueurs font. C’est passionnant, c’est émouvant.

“Vous pouvez gagner ou perdre, mais ce que je peux dire, c’est que c’est vraiment excitant. Notre peuple nous soutenait, nous pouvions sentir leur soutien et c’est quelque chose d’inoubliable. Nous écrivons l’histoire et c’est une raison d’être heureux.”