Perdre du poids est difficile. Voici 5 choses à garder à l’esprit

Note de l’éditeur: La saison 9 du podcast Chasing Life With Dr. Sanjay Gupta explore l’intersection entre le poids corporel et la santé. Nous abordons une multitude de sujets, notamment les nouveaux médicaments amaigrissants et la façon de parler du poids aux enfants. Vous pouvez écouter ici.

(CNN) — Si vous pensez qu’il est difficile de perdre du poids sans le reprendre, vous n’êtes pas seul et vous avez également raison à 100 %. La perte de poids à long terme est vraiment difficile à réaliser, des études ont trouvé.

Les estimations varient, mais on pense que plus de 80% des personnes qui perdent beaucoup de poids le reprennent dans les cinq ans.

Mais l’incapacité à perdre du poids n’est souvent pas une question de manque de volonté apporter des changements importants à son mode de vie, comme manger plus sainement, réduire les calories et augmenter l’activité physique. Le sale petit secret est que notre corps est programmé par l’évolution pour retenir la graisse.

«Nous avons évolué pour ne pas perdre de poids intentionnellement», a récemment déclaré le paléoanthropologue Daniel Lieberman, le Dr Sanjay Gupta, correspondant médical en chef de CNN, sur le podcast Chasing Life. Lieberman, professeur et directeur du département de biologie évolutive humaine à l’Université Harvard, étudie pourquoi le corps humain ressemble et fonctionne comme il le fait.

Voir ce contenu interactif sur CNN.com



“Tous les animaux ont besoin de graisse, mais les humains ont évolué pour avoir des niveaux de graisse exceptionnellement élevés, même les humains minces », a-t-il déclaré. “Nous sommes donc soumis à une sorte de pression biologique exceptionnelle, toujours, pour le mettre et le conserver aussi longtemps que nous l’avons, lorsque nous en avons besoin.”

Les humains sont fondamentalement adaptés non pas pour être heureux ou en bonne santé, mais plutôt pour réussir leur reproduction, a déclaré Lieberman. Et pour cela, nous avons besoin de graisse, beaucoup de graisse – c’est pourquoi Lieberman qualifie les humains d’« espèce exceptionnellement grasse » par rapport aux autres mammifères, voire aux autres primates.

« Nous avons de gros cerveaux, qui coûtent énormément d’énergie. … Cela représente 20 % de notre métabolisme », a-t-il déclaré. « Et un bébé, à sa naissance, la moitié de son énergie est consacrée à son cerveau. Il lui faut beaucoup de graisse. Donc… les bébés humains naissent très gros parce qu’ils doivent avoir cette énergie pour pouvoir faire fonctionner leur cerveau.

Lieberman a déclaré que la graisse est une énergie stockable. Il a aidé les premiers humains à rester en vie, a permis à leur corps de trouver de la nourriture, a fait fonctionner leur cerveau et a créé ils sont en assez bonne santé pour se reproduire.

« C’est comme de l’argent sur un compte bancaire. Ainsi, les individus qui ont des niveaux de graisse appropriés ont mieux réussi dans notre histoire évolutive que ceux qui n’en avaient pas », a-t-il déclaré. “Et nous avons donc été sélectionnés pour nous assurer que nous pourrions toujours le mettre, car il y avait toujours des moments où nous devions le perdre.”

Lieberman a déclaré que les humains n’ont jamais évolué pour perdre du poids délibérément.

Et même si notre corps n’a pas vraiment évolué par rapport à ces époques antérieures, notre environnement présente, comme Lieberman l’appelle, un grand décalage. De nos jours, nous n’avons plus besoin de fuir les animaux sauvages, de parcourir de longues distances à pied ou de chasser et de préparer notre prochain repas. Nous pouvons prendre un smartphone pour appeler un Uber ou un Uber Eats et profiter de toutes sortes de commodités modernes. En conséquence, de nombreuses personnes vivent désormais avec des problèmes de poids et d’obésité, ainsi que toutes les « maladies de mésappariement » qui en découlent.

“Les maladies d’inadéquation sont donc définies comme des affections ou des maladies qui sont plus courantes ou plus graves lorsque nous vivons dans des environnements pour lesquels nous sommes mal ou insuffisamment adaptés”, a déclaré Lieberman, faisant référence à notre “environnement obésogène” moderne qui contribue souvent à gain de poids.

« Et donc, bien sûr, c’est difficile. C’est parce que nous avons évolué pour ne pas perdre de poids intentionnellement. Et donc, perdre du poids nécessite de suivre un régime, de tromper votre corps et de surmonter ces adaptations – contre lesquelles votre corps va vous combattre à chaque instant.

Lieberman, qui a déclaré que nous devons faire preuve d’une « extrême compassion » envers ceux qui sont confrontés à des problèmes de poids, y compris nous-mêmes, suggère de garder ces cinq choses à l’esprit :

Tous les humains ne sont pas censés être des bonhommes allumettes ou des restes élancés, peu importe ce que vous voyez à la télévision, au cinéma ou sur les réseaux sociaux.

“La graisse est particulièrement importante pour les humains”, a écrit Lieberman dans un e-mail. “Même les humains minces ont entre 15 et 25 % de graisse corporelle, soit trois à quatre fois plus que la plupart des mammifères.”

Vous aurez toujours une certaine quantité de graisse, et c’est nécessaire à certains égards.

La graisse nous aide réellement à survivre et à prospérer.

“Nous avons évolué pour stocker beaucoup de graisse – une source d’énergie stockée – en raison de notre corps et de notre histoire de vie énergétiquement coûteux”, a déclaré Lieberman. «Cette graisse contribue à alimenter notre gros cerveau et notre coût de reproduction élevé, tout en restant physiquement actif.»

Malgré cela, « nous n’avons jamais évolué pour stocker beaucoup de graisse abdominale, ce qui peut entraîner des problèmes de santé », a souligné Lieberman. “Donc, avoir beaucoup de graisse au milieu est un signe qu’il faut faire quelque chose.”

Ne vous inquiétez pas si votre poids augmente ou diminue de quelques kilos sur de courtes périodes.

“Une grande partie de cette variation est due à l’eau”, a déclaré Lieberman. “Pendant la majeure partie de l’histoire de l’humanité, les gens ont régulièrement traversé des périodes où ils consommaient plus d’énergie qu’ils n’en utilisaient et stockaient le surplus sous forme de graisse, puis puisaient dans ces réserves de graisse pendant les périodes de soudure où ils utilisaient plus d’énergie qu’ils n’en consommaient.”

Si vous avez du mal à perdre du poids, ne vous en faites pas.

“Les humains ont évolué pour stocker beaucoup de graisse lorsque cela était possible, puis l’utiliser lorsque cela était nécessaire”, a déclaré Lieberman. “Mais nous n’avons jamais évolué pour consommer volontairement moins d’énergie que ce que nous utilisions, c’est-à-dire un régime alimentaire.”

Lieberman a déclaré que suivre un régime déclenche des réactions de famine du corps qui poussent les personnes au régime à avoir envie de manger et à économiser de l’énergie en ralentissant leur métabolisme. “Ainsi, lorsque les gens suivent un régime, ils ont presque toujours du mal à surmonter les anciennes adaptations fondamentales pour empêcher leur corps de perdre du poids”, a-t-il ajouté.

Si vous vous demandez ce qui est le plus important pour perdre du poids : l’exercice ou un régime, la réponse est les deux, mais pour des raisons différentes.

“Vous pouvez perdre plus de poids en suivant un régime qu’en faisant de l’exercice”, a déclaré Lieberman. “Mais l’exercice aide à éviter de prendre ou de reprendre du poids, et il présente de très nombreux autres avantages pour la santé mentale et physique.”

Et quant à cette inadéquation entre nos corps de l’âge de pierre et notre environnement moderne et obésogène, Lieberman a déclaré que nous devons « trouver comment concevoir nos mondes pour nous aider à faire les choix que nous aimerions faire ».

Nous espérons que ces cinq éléments vous aideront à comprendre pourquoi il est si difficile de perdre du poids. Écoutez l’épisode complet ici unDécouvrez ce que Lieberman a à dire sur le régime paléo. Et rejoignez-nous la semaine prochaine sur le Podcas À la poursuite de la viet quand nous plongeons en profondeur dans les nouvelles méthodes populaires de perte de poidss médicaments.