Perdant la couverture forestière, les tribus du Pérou utilisent des outils technologiques pour suivre la déforestation en Amazonie

Des groupes indigènes péruviens équipés de technologies de télédétection et d’alertes par satellite ont aidé à suivre et à signaler la perte de forêts en Amazonie alors que le trafic de drogue alimente la déforestation, a montré une recherche publiée lundi. Les membres de près de 40 communautés autochtones de Loreto, région frontalière du nord du Pérou, ont été formés à l’utilisation d’applications de cartographie pour smartphone qui reçoivent des alertes précoces de déforestation à partir de données satellitaires dans le cadre d’un projet lancé en 2018.

En utilisant des données de mars 2018 à février 2020, les chercheurs ont découvert que la perte de couvert arboré avait diminué de 8,4 hectares (21 acres) en moyenne par communauté au cours de la première année par rapport aux autres communautés qui n’étaient pas impliquées dans le projet.

Au cours de la deuxième année du projet, la déforestation était inférieure de 3,3 hectares (huit acres), selon une étude évaluée par des pairs publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

« Si nos résultats se confirment ailleurs, ils suggéreraient que des programmes de surveillance communautaires similaires mis en œuvre par les peuples autochtones à travers l’Amazonie peuvent aider à contribuer à la gestion durable des forêts à plus grande échelle », a déclaré Jacob Kopas, co-auteur de l’étude, dans une déclaration.

La déforestation dans la forêt amazonienne du Pérou est en grande partie alimentée par l’extraction et l’exploitation forestière illégales de l’or, ainsi que par le défrichement des forêts pour planter des cultures de coca – l’ingrédient brut de la cocaïne.

Le Pérou est le deuxième producteur mondial de cocaïne après la Colombie, qui partage une frontière avec la région de Loreto.

« La forêt a été très durement touchée par le trafic de drogue », a déclaré Francisco Hernandez, un leader du peuple indigène Ticuna, l’une des communautés qui ont participé au projet.

« La technologie nous a beaucoup aidés à collecter des informations précises sur les lieux de déforestation qui donnent des coordonnées exactes sur les activités illégales en cours, qui sont ensuite transmises aux autorités judiciaires », a-t-il déclaré à la Fondation Thomson Reuters.

ALERTES DE DÉFORESTATION

Une fois par mois, des coursiers parcouraient le fleuve Amazone et ses affluents pour livrer des clés USB contenant des informations sur la déforestation présumée aux communautés isolées.

Les informations ont ensuite été téléchargées sur des applications pour smartphone, que les représentants de la communauté ont utilisées pour vérifier les rapports de déforestation lors de leurs patrouilles mensuelles régulières.

Une fois confirmé, la police et d’autres autorités ont été alertées, ce qui leur a permis de prendre des mesures pour arrêter un dédouanement supplémentaire.

Lorsque les images satellite ont enregistré des changements dans la couverture forestière de la forêt amazonienne, un algorithme développé par le GLAD de l’Université du Maryland – Global Land Analysis and Discovery LAB – a détecté les changements et émis des alertes de déforestation.

Les alertes, disponibles via Global Forest Watch, une plateforme en ligne, et son application mobile Forest Watcher, ont également été envoyées aux communautés participant au projet.

« À quoi bon cette information si elle n’est vue que par un groupe d’universitaires et de personnes dans des bâtiments en verre ? », a déclaré Tom Bewick, directeur de pays au Pérou pour Rainforest Foundation US (RFUS), une organisation de protection de la forêt tropicale et des droits qui a aidé à faciliter l’étude et méthodologie.

« Le but est de mettre les informations sur la déforestation entre les mains de ceux qui sont le plus touchés par ses conséquences », a déclaré Bewick.

La protection de la forêt amazonienne, où vivent des millions d’autochtones, est considérée comme la clé de la lutte contre le changement climatique en raison des grandes quantités de dioxyde de carbone qu’elle absorbe, qui réchauffe la planète.

« Au cours de la prochaine décennie, si rien ne change, les peuples autochtones du bassin amazonien devraient perdre 4,4 millions d’hectares (10,8 millions d’acres) de forêt tropicale, principalement au profit d’étrangers qui empiètent sur leurs territoires pour abattre des arbres », a déclaré Cameron Ellis, senior. géographe à la RFUS.

