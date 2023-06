Perd sa robe avant l’événement Bulgari – Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : IPA / SplashNews.com

Ce n’est pas un secret que Zendaya est une fashionista sérieuse et elle l’a prouvé lors de l’ouverture du Bulgari Hotel Roma à Rome le 8 juin. La jeune femme de 26 ans devait assister à l’événement en portant une robe. enfilé un costume scintillant à la dernière minute et c’était magnifique.

Pour l’événement, Zendaya a porté un costume Valentino noir scintillant avec un blazer surdimensionné et un pantalon large taille haute assorti. Rentré dans son pantalon, elle portait un débardeur en maille transparente noire qui était complètement transparent révélant ses abdominaux toniques. Elle a stylisé le deux pièces avec des escarpins Christian Louboutin Black So Kate en daim à bout pointu et des boucles d’oreilles en diamant pendantes. Quant à son glam, elle avait ses cheveux bruns en boucles lâches et volumineuses tout en se séparant sur le côté. Une lèvre brune brillante et un œil charbonneux sensuel ont lié son regard ensemble.

Zendaya a posté une photo sur son Instagram avec la légende : « Fait amusant… ma robe pour l’événement @bulgarihotels de ce soir s’est perdue pendant le transport, nous avons donc acheté ce costume une heure avant l’événement », et elle a tagué sa styliste, Cafard de la loi. Zendaya a prouvé qu’elle pouvait porter n’importe quoi et réussissait toujours à réussir n’importe quel look, même si c’était à la toute dernière minute.

Zendaya a eu le vent en poupe avec ses tenues de tapis rouge ces derniers temps et tout récemment, elle a assisté à un autre événement Bulgari lorsqu’elle a été éblouie par une robe noire personnalisée de Richard Quinn. La robe comportait un décolleté incroyablement plongeant qui mettait en valeur son ample décolleté et elle avait un corsage corset qui mettait en valeur sa petite taille. Elle a accessoirisé son ensemble chic avec un collier Bulgari Serpenti Yellow Diamond Hypnosis et un chignon lissé.

