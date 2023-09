Percy Jackson | L’actrice Annabeth défend son casting : « Je vais être une source d’inspiration pour d’autres filles » – The USA Print

https://cl.buscafs.com/www.tomatazos.com/public/uploads/images/415046/415046_600x315.jpg

La série de Percy Jackson sur Disney Plus est en développement depuis un certain temps et petit à petit, de nouveaux détails sont révélés sur ce que nous verrons en streaming. Leah Jeffries, jeune actrice choisie pour incarner Annabeth, interviews Divertissement hebdomadaire et défend son casting de demi-déesse, arguant qu’elle veut devenir une source d’inspiration pour toutes les filles de couleur.

Annabeth Chase est un personnage central de la série de livres Percy Jackson et les Olympiens écrit par Rick Riordan. Elle est la fille d’Athéna, la déesse grecque de la sagesse, et joue un rôle central dans la vie du protagoniste, Percy Jackson. Annabeth est connue pour son intelligence et sa ruse, et est une stratège talentueuse. Tout au long de la série, elle devient l’une des plus proches alliées de Percy et joue un rôle essentiel dans les aventures du groupe des demi-dieux. Son histoire comprend des défis personnels et un profond désir de faire ses preuves dans le camp des demi-dieux où elle a grandi. Au fur et à mesure que la série progresse, sa relation avec Percy évolue et ensemble, ils font face à de nombreux obstacles et menaces mythologiques.

Casting de la série Percy Jackson (Source : Disney)

Tout le monde sait qu’Annabeth est un personnage apprécié des fans de la série en raison de sa force, de son intelligence et de sa loyauté. Sa quête d’identité et sa détermination à défendre ses amis et le monde contre les menaces des dieux grecs rendent son histoire intrigante et émouvante. Tout au long des cinq volets principaux de la série, les lecteurs voient Annabeth grandir et faire face à des défis à la fois personnels et mythologiques, ce qui en fait un élément central du récit et un exemple de personnage féminin fort et bien développé dans la littérature jeunesse.

Un casting controversé

Lorsque Disney a annoncé le redémarrage de Percy Jackson sous forme de série, les fans étaient enthousiasmés par l’espoir d’avoir de nouveaux acteurs pour les héros qui donnent du sens à l’aventure. Léa Jeffries, une actrice d’origine africaine, a été annoncée sous le nom d’Annabeth ; Même si la plupart des commentaires ont été positifs, une partie des réseaux sociaux a critiqué le choix de l’actrice car son apparence ne correspond pas aux descriptions des romans : « jeune femme à la peau blanche et aux cheveux blond cendré qui tombent en cascade sur ses épaules, aux yeux gris brillants ». .» Indépendamment de ce qui précède, Jeffries Elle veut que son travail donne de l’espoir aux filles qui lui ressemblent :

Je joue un personnage qui est une personne différente, avec une couleur de cheveux différente, un teint différent et tout ça. C’était le prototype. Le simple fait d’entendre que je la jouais différemment, c’était comme : « Wow, maintenant je vais être une source d’inspiration pour les autres filles. » Mon expérience de tournage de la série a été phénoménale et incroyable.

Dans une série d’interactions sur X (anciennement Twitter), désormais supprimées, Rebecca Riordanproductrice de la nouvelle série et également épouse de l’auteur, Rick Riordanfait face au problème entourant Jeffries et les commentaires négatifs qu’elle a reçus pour avoir été choisie comme nouvelle Annabeth ; Même si elle ne le mentionne pas explicitement, elle regrette la situation, apprécie le soutien des fans et maintient que la peau blanche du personnage dans les livres n’influence pas du tout l’arc narratif (via Le direct) :

Rick (Riordan) et moi sommes très tristes aujourd’hui qu’il y ait des gens qui continuent d’utiliser ses livres pour justifier la propagation de la haine. Cependant, il est utile de penser à vous tous, vrais fans, qui vous respectez et vous soutenez les uns les autres ainsi que nos acteurs. Nous ne pourrions pas réaliser ce programme sans vous. (…) Est-il utile de savoir que lorsque ces personnages ont été créés en 2002, l’attente en matière d’édition était un défaut blanc ? La blancheur perçue d’Annabeth dans les livres est un défaut. Sa couleur de peau ou la couleur de ses cheveux n’ont pas d’importance pour son caractère.

