Percez les secrets de la photographie animalière grâce aux conseils de Dennis Fast – SteinbachOnline.com

La photographie animalière peut être une expérience enrichissante, vous permettant de capturer la beauté de la nature et le temps chaud et prolongé de l’automne a fourni de nombreuses occasions de prendre de superbes images d’animaux à l’état sauvage. Célèbre photographe Dennis Fast de Steinbach propose de précieux conseils pour photographier les animaux de manière respectueuse de leur espace et de leur comportement. Voici comment tirer le meilleur parti de vos photos animalières tout en respectant les animaux.

1. Déplacez-vous lentement et soyez patient

L’un des conseils les plus importants est d’avancer lentement. Les animaux peuvent être facilement effrayés, c’est pourquoi Fast dit que la patience est la clé. Il attend souvent des heures dans son véhicule ou dans un store, observant tranquillement les alentours. Cette immobilité permet à la faune de se sentir en sécurité et plus susceptible de s’approcher.

« Je suis resté assis pendant deux heures dans mon véhicule en espérant qu’un Butor s’envolerait du marais. Parce que je les voyais au loin et que j’avais mon objectif pointé sur le marais, lorsqu’un Butor s’est élevé soudainement à 150 pieds de moi, j’ai juste balancé l’appareil photo et j’ai commencé à tirer. Je n’étais même pas sûr de l’avoir dans le viseur, mais j’ai pris de superbes photos.

Astuce : trouvez un bon endroit

Utilisez votre véhicule comme un « store » pour rester caché. Garez-vous à distance où vous pourrez observer sans alarmer les animaux. Fast dit qu’un peu d’attente peut conduire à d’incroyables opportunités de photos !

2. Évitez tout contact visuel direct

Lorsque vous photographiez des animaux, essayez de ne pas établir de contact visuel direct. Fast dit que cela peut leur signaler qu’ils sont surveillés. Au lieu de cela, gardez votre regard sur le côté. Il partage une expérience mémorable en attendant qu’une grue du Canada s’approche. En restant immobile et hors de vue, il a pu capturer de beaux moments lors du passage de la grue, à proximité du photographe.

Astuce : Mélangez-le

Portez des couleurs naturelles pour vous fondre dans votre environnement. Évitez les vêtements clairs qui pourraient attirer l’attention d’un animal.

3. Respectez leur espace

Soyez toujours conscient de la distance à laquelle vous vous rapprochez des animaux. Certains photographes voudront peut-être se rapprocher pour prendre une photo parfaite, mais cela peut stresser la faune. Il est essentiel de garder une distance respectueuse afin de ne pas perturber leur comportement naturel.

Astuce : utilisez un objectif zoom

Un bon objectif zoom vous permet de prendre des photos rapprochées à distance, minimisant ainsi votre impact sur les animaux.

4. Soyez patient

La photographie animalière nécessite souvent d’attendre. Fast souligne que la patience peut conduire à de grandes récompenses. Par exemple, il a passé d’innombrables heures à attendre l’apparition d’un loup. Parfois, le simple fait d’être immobile et silencieux peut conduire à des interactions étonnantes.

Astuce : Apportez des collations et du réconfort

Préparez-vous à passer du temps dans la nature en apportant des collations, de l’eau et des sièges confortables. Cela peut vous aider à vous détendre et à profiter du jeu d’attente.

5. Connectez-vous avec les animaux

Étonnamment, Fast a découvert que les hurlements peuvent parfois attirer les loups. Lorsqu’il hurle, ils l’écoutent et peuvent même se rapprocher par curiosité. Même si cela ne fonctionne pas avec toutes les espèces, cela montre l’importance de comprendre le comportement animal.

Astuce : Apprenez-en davantage sur les animaux

Recherchez les animaux que vous envisagez de photographier. Connaître leurs habitudes et leurs préférences peut augmenter vos chances d’obtenir de superbes photos.

Bon tournage !

Photographier la faune peut être une expérience magique si cela est fait avec respect. En vous déplaçant lentement, en évitant le contact visuel direct, en respectant leur espace et en étant patient, vous pouvez capturer des images époustouflantes tout en minimisant les perturbations des animaux. N’oubliez pas que l’objectif est de profiter et d’apprécier la nature tout en créant de beaux souvenirs à travers votre objectif.