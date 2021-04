Une garderie et une école maternelle de Géorgie ont vu leur franchise locale résiliée après la sortie d’une photo prétendant montrer du personnel servant de la nourriture aux enfants blancs avant leurs camarades de classe. Les sceptiques affirment que l’image a été prise hors de son contexte.

La photo au cœur de la controverse a fait surface en ligne plus tôt cette semaine, une capture d’écran prise à partir d’un flux en direct dans un magasin Kids R Kids à Roswell, en Géorgie, mis en place pour permettre aux parents de vérifier leurs petits à distance tout au long de la journée. L’image montre un groupe d’enfants assis à des tables, mais seuls les enfants blancs semblent avoir été servis le déjeuner.

« Ils sautaient tous les enfants noirs, il semblait, » Le père Adryan McCauley, qui a d’abord partagé la photo en ligne et l’a aidée à devenir virale, a déclaré à une filiale locale de CBS.

Tous les enfants blancs ont eu leur déjeuner et tous les enfants noirs ont dû attendre. D’après les vidéos et les images que nous avons vues aujourd’hui, nous sommes complètement dérangés.

Il n’a pas fallu longtemps avant que le siège social de Kids R Kids ne se mette à l’épreuve, en disant « Dérangeant et non conforme à la culture inclusive que nous promouvons » tout en ajoutant qu’après un examen, l’entreprise avait «A décidé de mettre fin au contrat et à l’image de marque du franchisé Kids R Kids… en les laissant opérer de manière indépendante.»

Cependant, dans des commentaires aux médias locaux, le PDG et président de la société, David Vinson, a indiqué que le scandale était exagéré, mais que l’indignation du public et « Annuler la culture » simplement forcé sa main.

« Je souhaite que tout le monde puisse d’abord voir la vidéo dans son intégralité et pas seulement un instantané, » Dit Vinson.

La perception est malheureusement la réalité, et avec la culture d’annulation, malheureusement, c’est la perception.

Bien qu’il n’ait pas clarifié ce que la vidéo complète représentait réellement, la propriétaire et directrice de la garderie, Dee Gillespie, a insisté sur le fait que l’image ne le faisait pas. « Montrer toute la pièce, » suggérant qu’il avait été sorti de son contexte.

«Nous pensons que si les parents visionnaient les vidéos, ils comprendraient. Je souhaite qu’ils puissent voir la compassion que nous avons, » elle a dit.

Gillespie n’a pas pu être joint par RT pour commenter.

Malgré la tempête déclenchée par l’image, de nombreux internautes n’étaient pas convaincus des accusations de discrimination, se demandant si une telle conclusion pouvait être tirée d’une seule image.

Il me semble qu’au moins un des trois adultes qui servent les enfants est noir, peut-être même celui à l’arrière-plan. Pourquoi êtes-vous si déformés par une seule image sans contexte? – PugWash (@ PugWash1966) 8 avril 2021

C’est juste une photo. Tu dois te détendre. Vous trébuchez. – GlobalGrip (@ gripgame101) 8 avril 2021

N’est-ce pas une femme noire juste là à droite? Est-ce exactement ce qui se passe ou sommes-nous juste en train de lire dedans, parce que j’ai besoin de savoir b4 Je conduis mon cul à des sources sablonneuses – Q قدس (@qtheholy) 8 avril 2021

Plus d’un parent affirmant avoir envoyé leurs enfants dans la même garderie a également pesé avec un scepticisme similaire.

«En tant que maman d’un enfant qui fréquente cette école, je suis très attristée par les commentaires publiés [online], « un commentateur mentionné, ajouter «Le personnel de cette école est diversifié. L’assistant réalisateur est noir. Les professeurs de mon fils sont principalement noirs. »

Mes enfants sont allés à cette école. Je n’ai jamais rien vécu à ce sujet. J’aimerais voir la vidéo, je ne pense pas que des gens raisonnables puissent conclure quoi que ce soit à partir d’une photo. – marque holowka (@holowka_mark) 9 avril 2021

