Percées technologiques dans le domaine de la santé cardiaque et cérébrale

Résumé: Le numéro spécial du Journal of the American Heart Association présente les progrès de projets innovants en matière de technologie numérique, financés par plus de 14 millions de dollars du réseau de recherche sur les technologies de la santé et l’innovation de l’American Heart Association. Ces projets, lancés en 2020, visent à améliorer la santé mondiale du cœur et du cerveau, en comblant le manque de solutions de soins de santé basées sur la technologie.

Ce numéro présente la première collection de travaux d’équipes multidisciplinaires d’institutions renommées, mettant en lumière la synergie entre la technologie et les soins de santé. La recherche se concentre sur le développement de solutions numériques évolutives et fondées sur des preuves pour améliorer le traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, en présentant des avancées telles que l’application « EyePhone » pour le diagnostic des accidents vasculaires cérébraux et l’IA pour la détection des cardiopathies rhumatismales.

Faits marquants:

Le numéro spécial couvre des projets financés par l’American Heart Association, axés sur les solutions numériques pour la santé cardiaque et cérébrale. Les projets notables incluent l’application « EyePhone » pour le diagnostic des accidents vasculaires cérébraux et l’échocardiographie basée sur l’IA pour les cardiopathies rhumatismales. La recherche souligne la nécessité de technologies de santé numériques accessibles et conviviales, tant pour les professionnels de la santé que pour les patients.

Source: American Heart Association

Un numéro spécial du Journal de l’American Heart Association met en lumière les progrès des projets en cours visant à développer des solutions technologiques numériques révolutionnaires pour améliorer la santé cardiaque et cérébrale à l’échelle mondiale. Les projets ont été financés en 2020 par plus de 14 millions de dollars en subventions scientifiques par le biais du réseau de recherche stratégiquement ciblé sur les technologies de la santé et l’innovation de l’American Heart Association.

L’amélioration des soins de santé pour tous nécessitera des solutions basées sur la technologie. Cependant, de nombreuses personnes évitent les solutions technologiques pour diverses raisons, notamment le manque de confiance, de pertinence ou de facilité d’utilisation, selon James A, bénévole de l’American Heart Association et auteur de la page de l’éditeur du numéro. Weyhenmeyer, Ph.D.

Les personnes âgées, de sexe féminin, noires ou hispaniques souffrant d’insuffisance cardiaque sont historiquement sous-représentées dans les essais cliniques. Crédit : Actualités des neurosciences

“Ces lacunes ont représenté une opportunité pour la communauté des chercheurs de valider ou de créer des solutions technologiques de santé évolutives et engageantes tout au long du continuum de la santé, avec le potentiel d’améliorer la santé des personnes à travers le spectre socio-économique”, a déclaré Weyhenmeyer, ancien vice-président de la recherche et du développement. développement économique à l’Université d’Auburn et président de l’équipe d’examen par les pairs de l’Association pour la sélection des nouveaux bénéficiaires de subventions.

« Ce réseau de recherche stratégiquement ciblé fournit à l’American Heart Association un mécanisme permettant d’améliorer la compréhension de la capacité de la technologie numérique à améliorer les paramètres de santé et à réduire les coûts des soins de santé en impliquant les patients dans les soins personnels et l’auto-prévention. »

Ce numéro représente la première collection publiée de travaux financés par le réseau, qui ont été confiés à des équipes de recherche collaboratives et multidisciplinaires de l’Université de Boston, de l’Hôpital pour enfants de Cincinnati, de l’Université Johns Hopkins, de la Faculté de médecine de l’Université de Stanford et de l’Université du Michigan.

« Ces premiers résultats sont prometteurs. Ils représentent une étape importante vers notre objectif : la validation de solutions numériques évolutives pour les maladies cardiovasculaires. Les projets de recherche en cours et présentés dans ce numéro spécial de la revue visent à créer des solutions numériques et à les rendre fondées sur des preuves, accessibles et conviviales, que les professionnels de la santé ou les patients les utilisent », a déclaré Weyhenmeyer.

Les points saillants de certaines recherches comprennent :

Quantification du nystagmus induit à l’aide d’une application de suivi oculaire pour smartphone (EyePhone) – Ali Saber Tehrani, MD, et coll. ; L’École de médecine de l’Université Johns Hopkins

Cette équipe de recherche a développé « EyePhone », une application pour smartphone permettant de diagnostiquer un accident vasculaire cérébral chez les personnes présentant des symptômes non spécifiques en détectant un type de mouvement oculaire rapide et incontrôlable, appelé nystagmus, associé à un accident vasculaire cérébral. La technologie a bien fonctionné avec une précision similaire à celle des appareils standard actuellement utilisés, comme les lunettes de vidéo-oculographie.

Acceptabilité d’une intervention de santé mobile basée sur des messages texte pour promouvoir l’activité physique chez les inscrits en réadaptation cardiaque : une sous-étude qualitative des perspectives des participants – Namratha Atluri, MD, et coll. ; Université du Michigan

Reconnaissant les défis associés au recrutement et à la rétention des patients pour les programmes de réadaptation cardiaque, cette équipe a étudié des moyens d’améliorer les communications. Les personnes en réadaptation cardiaque ont trouvé l’intervention par SMS mobile simple et motivante.

Cependant, les chercheurs ont noté la nécessité d’une plus grande personnalisation et d’une plus grande inclusion d’un soutien clinique et social pour accroître l’utilité des messages texte.

Comparaison des tests cognitifs et de l’évaluation sur smartphone dans deux cohortes communautaires américaines – Ileana De Anda-Duran, MD, MPH et coll. ; École de santé publique et de médecine tropicale de l’Université de Tulane

Cette équipe a comparé les tests cognitifs écrits traditionnels aux évaluations cognitives sur smartphone pour aider à identifier la démence. L’application pour smartphone a fonctionné de manière similaire aux tests neuropsychologiques traditionnels, sans la nature invasive et les coûts associés aux tests traditionnels.

Cela soutient l’utilisation d’évaluations basées sur les smartphones pour le dépistage cognitif de la maladie d’Alzheimer et des démences associées dans diverses populations.

Déploiement de l’échocardiographie au point de service pour améliorer l’accès au diagnostic cardiaque chez les Indiens d’Amérique – Sarah de Loizaga, MD, et coll.; Hôpital pour enfants de Cincinnati

Les chercheurs ont développé une approche de l’échocardiographie sur le lieu d’intervention pour améliorer l’accès au dépistage cardiaque pour les populations amérindiennes vivant dans des régions éloignées. Lorsqu’ils ont étudié l’utilisation de cette approche dans les cliniques de soins primaires du service de santé indien, les chercheurs ont découvert que des cliniciens peu familiers avec l’échocardiographie pouvaient être formés avec succès pour fournir des échocardiogrammes de dépistage au point d’intervention. Près de 6 % des Indiens d’Amérique dépistés dans le cadre de l’étude ont présenté un nouveau résultat anormal cliniquement significatif.

Utilisation de l’intelligence artificielle pour la détection des cardiopathies rhumatismales par échocardiographie : focus sur la régurgitation mitrale – Kelsey Brown, MD, et coll. Hôpital national pour enfants, Washington, DC

L’échocardiographie est la référence en matière de détection précoce des cardiopathies rhumatismales, et l’utilisation de cette technologie chez les enfants atteints d’une cardiopathie rhumatismale latente avant qu’ils ne présentent des symptômes est une opportunité de prévenir la progression de la maladie. Les chercheurs ont étudié en utilisant l’apprentissage automatique pour détecter et analyser la régurgitation mitrale afin de détecter les cardiopathies rhumatismales sur des échocardiogrammes portables standard.

Ils ont découvert que l’approche de l’intelligence artificielle (IA) a le potentiel de détecter les cardiopathies rhumatismales avec autant de précision que les cardiologues experts, ce qui suggère qu’il s’agit d’un outil prometteur pour accroître l’accès au dépistage par échocardiographie en travaillant avec des professionnels de santé non médecins dans des populations plus larges.

Besoins en ressources pour l’inscription des participants d’un système de santé universitaire et d’un réseau de centres de santé agréés par le gouvernement fédéral dans une étude de santé mobile : l’essai myBPmyLife – Lesli Skolarus, MD, MS, et coll. ; Université du nord-ouest

Pour mieux comprendre les ressources nécessaires pour surmonter les obstacles au recrutement de participants de diverses origines raciales et économiques aux essais de recherche (dans ce cas, une étude portant sur une intervention de santé mobile pour abaisser l’hypertension artérielle), les chercheurs ont entrepris de recruter des personnes dans une clinique universitaire plutôt que dans une clinique universitaire. Centre de santé fédéral (FQHC).

Ils ont constaté que le recrutement et l’inscription des patients FQHC nécessitaient davantage d’appels téléphoniques aux participants potentiels pour atteindre des taux d’inscription similaires, ce qui suggère qu’une approche adaptée au recrutement, comprenant des messages texte et du personnel supplémentaire, pourrait aider à surmonter certains obstacles.

Représentativité des patients avec inscription virtuelle à l’essai de mesure des résultats déclarés par les patients dans la clinique d’insuffisance cardiaque (PRO-HF) – Alexander Sandhu, MD, MS, et coll. ; Université de Stanford

Les personnes âgées, de sexe féminin, noires ou hispaniques souffrant d’insuffisance cardiaque sont historiquement sous-représentées dans les essais cliniques. Pour surmonter l’un des obstacles connus à la participation aux essais, à savoir le recrutement en personne, les chercheurs ont étudié l’inscription virtuelle (par courrier électronique, SMS et appels téléphoniques).

Parmi leurs conclusions, tous les patients non blancs se sont inscrits dans de plus grandes proportions par téléphone que par courrier électronique. Ils ont conclu que les essais cliniques virtuels permettent le recrutement efficace de grandes populations, mais que l’utilisation de plusieurs voies de recrutement est essentielle pour parvenir à une représentation diversifiée dans les essais cliniques.

D’autres articles dans ce numéro phare incluent :