Percée potentielle alors que les experts découvrent un facteur pendant la grossesse qui, selon eux, est à l’origine de l’autisme

Les médecins peuvent désormais identifier l’autisme chez les enfants à l’aide de tests et de quiz, comme une question mathématique soutenue par Harvard qui demande : Une batte et une balle coûtent 1,10 $ au total. La batte coûte 1 $ de plus que la balle. Combien coûte le ballon ?

Si vous avez répondu 10 cents, vous êtes probablement un penseur systémique qui prend des décisions rapides. Malheureusement, vous auriez tort.

La bonne réponse est cinq cents, et les personnes qui ont bien compris sont probablement des penseurs du système deux, dont la manière de traiter l’information est plus méthodique.

La majorité des personnes atteintes du spectre autistique sont des penseurs du système deux, c’est pourquoi le test est utilisé par les médecins aux États-Unis dans le cadre d’une évaluation complète visant à diagnostiquer le trouble.

On vous dit que la batte et la balle coûtent ensemble 1,10 $, et que la balle coûte 1 $ de plus.

La question vous amène à imaginer que la balle coûte 10 cents, mais que la balle coûte 1 $ de plus que cela.

Si la balle coûtait 10 cents, la batte coûterait 1,10 $, ce qui porterait le montant à un montant supérieur à celui initialement prévu.

Le ballon doit donc coûter moins de 10 centimes.

Si la balle coûte cinq cents, la batte coûtera 1 $ de plus, soit 1,05 $, ce qui fait 1,10 $.

Le test est utilisé par des médecins aux États-Unis dans le cadre d’une évaluation complète visant à diagnostiquer les troubles du spectre autistique. Si la personne répond correctement, cela montre qu’elle a utilisé sa capacité à penser logiquement pour bien comprendre les composants mathématiques.

Cela pourrait les placer sur le spectre parce que les personnes autistes sont neurologiquement construites pour penser de cette façon.