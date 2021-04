Les scientifiques de l’UD commencent leur article avec des statistiques plutôt exaspérantes sur l’état d’avancement des efforts de recyclage du plastique aux États-Unis: seulement 9% des déchets plastiques jamais produits aux États-Unis ont été recyclés, tandis qu’environ 16% ont été brûlés – ce qui signifie que, malheureusement, plus de 75% de tous les déchets plastiques se retrouvent dans des décharges.

Les efforts pour réduire ou remplacer l’utilisation du plastique ont jusqu’à présent échoué en raison de son omniprésence dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, de son faible coût et de sa facilité de production, et du manque d’alternatives viables et évolutives.

Cependant, en combinant deux méthodologies existantes pour décomposer le plastique, qui à elles seules seraient largement inefficaces, les chercheurs pourraient bien avoir déchiffré le code de l’un des types de plastique les plus courants – la polyoléfine.

Leur technique est capable de « convertir[ing] différents déchets plastiques courants, y compris le polyéthylène basse et haute densité, le polypropylène, le polystyrène, les bouteilles et sacs en polyéthylène de tous les jours et les plastiques composites aux carburants souhaitables et aux lubrifiants légers. »

Bien que ce ne soit certainement pas la première fois que de telles techniques sont développées, les chercheurs affirment que leur approche surpasse de loin les méthodes existantes, dans plusieurs domaines cruciaux.

Premièrement, il utilise 50% d’énergie en moins, ce qui est essentiel pour faire de la valorisation du plastique une industrie durable en termes de coût. Deuxièmement, il peut être obtenu à des températures possibles dans un four grand public, aussi basses que 225 degrés Celsius (427 Fahrenheit).

Enfin, et surtout, le processus n’ajoute pas de CO2 supplémentaire à l’atmosphère.

Avec une production mondiale de plastique atteignant 314 millions de tonnes en 2014 et devant dépasser les 1200 millions de tonnes d’ici 2050, toute méthode efficace et rentable pour réduire la nouvelle production de plastique d’origine sera essentielle pour rééquilibrer et assainir l’environnement.

La technique spécifique utilisée par les chercheurs de l’UD est appelée hydrocraquage, un processus chimique utilisé pour briser les liaisons carbone dans le plastique à l’aide d’une concoction contenant des oxydes métalliques mixtes, qui décomposent de grosses molécules, et des minéraux connus sous le nom de zéolites qui permettent la formation de molécules ramifiées. , essentielle à la réutilisation du matériau.

«Nous rapportons une méthode directe pour convertir sélectivement les polyoléfines en carburants liquides ramifiés, y compris les hydrocarbures diesel, à réaction et à essence.» les chercheurs ont écrit.

L’un des scientifiques, l’ingénieur biomoléculaire d’UD Dion Vlachos, est allé plus loin en disant: «La combinaison fait de la magie, fondant les plastiques et ne laissant aucun plastique derrière.»

Pour adoucir encore davantage la situation, selon les chercheurs, différents types de plastiques n’ont pas besoin d’être séparés, ce qui réduit encore les obstacles au déploiement et à la mise à l’échelle de la technologie et place la possibilité de créer une économie circulaire plastique / hydrocarbure à portée de main.

Les chercheurs avertissent cependant que cette technologie, une fois mûrie, ne suffit pas à elle seule à guérir le monde de la maladie des déchets plastiques. Il ne peut véritablement créer une économie circulaire qu’une fois que la production de plastique d’origine s’arrête.

