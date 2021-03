Des niveaux amplifiés d’AAMDC sont également trouvés dans les cancers de l’ovaire, de la prostate et du poumon, et pourraient donc servir de piste d’indices qui permettraient aux médecins du monde entier de traquer plus rapidement ces cancers agressifs et résistants, en gagnant un temps précieux pour des maintenant, grâce à cette recherche, un traitement efficace.

