Juste avant les débuts imminents de « Wonder Woman 1984 » la semaine prochaine sur HBO Max, la société mère WarnerMedia dit avoir conclu un accord pour amener l’application du service de streaming sur les appareils vidéo populaires de Roku.

Les appareils Roku sont le choix préféré des consommateurs pour diffuser des services vidéo en ligne tels que Netflix et Amazon Prime Video sur leurs téléviseurs, avec 100,2 millions de téléspectateurs, soit environ 34,6% de tous les internautes américains, selon le cabinet d’études eMarketer. C’est en avance sur le n ° 2 détenu par Amazon Fire TV à 72,7 millions, estime eMarketer.

Mais depuis le lancement de HBO Max en mai, le service n’est pas disponible sur les appareils Roku. Il n’était pas non plus disponible sur les appareils Amazon Fire TV avant la mi-novembre.

Les deux parties ont taquiné et annoncé l’accord dans un joli fil Twitter mercredi après-midi.

L’intérêt pour HBO Max est monté en flèche ce mois-ci lorsque Warner Bros. a annoncé son intention de sortir tous ses films 2021, y compris « The Matrix 4 », « Dune », « The Suicide Squad » et « Space Jam: A New Legacy » sur l’abonnement service le même jour que les théâtres sans frais supplémentaires. HBO Max coûte 14,99 $ par mois, mais offre actuellement une réduction si vous payez 69,99 $ pendant six mois

Les films seront disponibles pour les abonnés de HBO Max sans frais supplémentaires et seront diffusés pendant un mois. Le mois dernier, le studio a déclaré que « Wonder Woman 1984 » atterrirait sur HBO Max le jour de Noël, la semaine prochaine.

«Nous pensons que tous les divertissements seront diffusés en streaming et nous sommes ravis de nous associer à HBO Max pour apporter leur incroyable bibliothèque de marques de divertissement emblématiques et leur gamme de superproductions de sorties en salles directement aux foyers de Roku», a déclaré Scott Rosenberg, vice-président senior , entreprise de plate-forme, pour Roku.

Plus tôt mercredi, HBO Max a annoncé qu’il était également arrivé sur la PlayStation 5 de Sony.

