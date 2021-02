Équipes de la NFL affamées de titres, prenez garde – je vous parle.

Tom Brady est sous contrat avec les Buccaneers de Tampa Bay pour une saison de plus. Donc, si vous êtes fatigué de ce beignet du Super Bowl après ce qui sera 56 saisons infructueuses dans un an, il devrait être assez évident ce que vous devez faire ensuite: Engagez-vous dans une guerre d’enchères pour TB12, qui aura 45 ans en 2022. .. et peut-être signer ses copains Rob Gronkowski, Julian Edelman et James White pour s’assurer que l’affaire soit conclue.

C’est si simple. Reel in Brady, qui possède plus d’anneaux du Super Bowl (7) que n’importe quelle franchise de la NFL, et vous hisserez sûrement votre propre trophée Lombardi en un rien de temps.

Malheureusement, il ne peut pas jouer pour 12 équipes simultanément – ou pour l’une des douzaines de championnats dépourvus de championnat en 2021. Donc, en attendant, classons les chances (de la pire à la meilleure) de qui pourrait profiter d’une percée du Super Bowl sans Brady en 2021. :

12. Texans de Houston (jamais apparus dans un Super Bowl): Le QB Deshaun Watson veut sortir. JJ Watt est déjà sorti. Il n’y a pas d’espace de plafond pour les agents libres. Il n’y a pas de choix de première ou de deuxième ronde dans le repêchage de cette année. Et le vice-président exécutif des opérations de football, Jack Easterby, continue d’être une source de controverse. Yikes.

11. Detroit Lions (jamais apparu dans un Super Bowl): Le nouvel entraîneur Dan Campbell a récemment déclaré au Detroit Free Press: « Nous attendons deux ans, trois ans. Et donc tout pour moi commence deux ans, et ça ne commence pas maintenant. » Le récent échange de QB Matthew Stafford aux Rams pour QB Jared Goff et un ensemble de choix au repêchage, y compris deux premiers tours, suggère que le plan à long terme se déroule déjà … et n’offrira probablement pas beaucoup d’espoir. en 2021.

10. Bengals de Cincinnati (record du Super Bowl 0-2): Ils semblent placés sous le centre, le quart Joe Burrow au milieu d’une solide saison recrue en 2020 avant qu’une blessure de l’ACL ne la mette fin après 10 matchs. Les Bengals ont un groupe solide de joueurs offensifs et plus de quelques corps capables en défense. Mais vont-ils rompre avec la tradition et poursuivre agressivement plus de talents – en particulier en bloquant l’aide devant Burrow – via le draft et l’agence libre? Et l’entraîneur Zac Taylor, à l’approche de sa troisième saison, peut-il définitivement prouver qu’il est le bon gars pour remporter à cette organisation sa première victoire en séries éliminatoires en plus de trois décennies?

9. Panthers de la Caroline (record du Super Bowl 0-2): Ils étaient la seule équipe de la ligue la saison dernière avec un nouvel entraîneur-chef, deux nouveaux coordonnateurs et un nouveau quart-arrière. Compte tenu de ces circonstances, Matt Rhule, assez impressionnant, a remporté cinq matchs en sautant de Baylor à la NFL, bien que son équipe semble maintenant déterminée à remplacer le quart Teddy Bridgewater. Un jeune club a une pente raide à gravir dans le NFC profond, mais il y a beaucoup de talent sur cette liste – l’un d’eux sera probablement encore plus performant lorsque 2019 All-Pro Christian McCaffrey sera disponible pour plus de trois matchs.

8. Jaguars de Jacksonville (jamais apparus dans un Super Bowl): L’entraîneur-chef Urban Meyer et son curriculum vitae très impressionnant se trouvent dans le bâtiment. Clemson QB Trevor Lawrence est presque certain de suivre lorsque le projet se déroule. Mis à part le choix n ° 1 global vraisemblablement réservé à Lawrence, les Jags ont un premier tour supplémentaire cette année et deux sélections au tour 2. Ajoutez près de 80 millions de dollars d’espace disponible, la plupart dans la ligue selon Over The Cap, et une équipe qui dispose déjà d’un solide noyau de jeunes joueurs talentueux pourrait rapidement décoller.

7. Atlanta Falcons (record du Super Bowl 0-2): Le nouvel entraîneur Arthur Smith a assez de puissance en attaque (QB Matt Ryan, WR Julio Jones et Calvin Ridley) pour attraper la foudre dans une bouteille cette année. Mais si la fenêtre du championnat d’Atlanta n’est pas tout à fait fermée, elle est à peine fissurée – et il n’y a pas d’espace de plafond disponible cette année pour la coincer. Une reconstruction complète ne semble pas loin.

6. Vikings du Minnesota (record du Super Bowl 0-4): L’histoire (récente) des séries éliminatoires suggère qu’ils sont en bonne forme, l’équipe de Mike Zimmer atteignant les séries éliminatoires chaque année impaire depuis qu’il est devenu entraîneur-chef en 2014. Et les Vikes, qui ont atteint la ronde de division en 2019, devraient rebondir en 2021 si DT Michael Pierce revient, les défenseurs clés comme DE Danielle Hunter (chirurgie du cou) et LB Anthony Barr (pectoral déchiré) reviennent en bonne santé, et un jeune groupe de virages se développe. Bien sûr, le quart Kirk Cousins, qui a finalement remporté son premier match éliminatoire en 2019, doit prouver qu’il peut gagner des matchs avec des enjeux encore plus importants.

5. Arizona Cardinals (record du Super Bowl 0-1): Ils semblent avoir un quart-arrière de calibre MVP à Kyler Murray. Ils ont également un candidat défensif de l’année en défense, OLB Chandler Jones, quand il est en bonne santé. Les Pro Bowlers DeAndre Hopkins et Budda Baker augmentent un noyau enviable. Mais son équipe doit aller plus loin, en particulier dans les tranchées, et l’entraîneur Kliff Kingsbury doit prouver qu’il est le gars pour amener Murray and Co. au niveau suivant – lire: séries éliminatoires – après le quart-arrière et le reste de l’équipe Finition .500 après un départ de 6-3 en 2020.

4. Chargers de Los Angeles (record de 0-1 Super Bowl): L’entraîneur nouvellement embauché Brandon Staley, fraîchement supervisé la défense n ° 1 de la ligue pour les Rams de la ville, hérite d’une liste regorgeant de talent et mis en vedette par la recrue offensive de l’année Justin Herbert. Si les Bolts peuvent rester en bonne santé pour un changement – en vous regardant, Derwin James – réduire leurs propres erreurs et que la flèche d’Herbert continue de progresser malgré le bouleversement des entraîneurs, il n’y a vraiment aucune raison pour laquelle ils ne devraient pas être des habitués des séries éliminatoires pour les années à venir. .

3. Cleveland Browns (jamais apparu dans un Super Bowl): Ils ont pris tellement de mesures positives lors de leur première saison sous l’entraîneur de l’année 2020, Kevin Stefanski – atteignant les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2002 et remportant un match d’après-saison pour la première fois depuis 1994, qui était également la dernière fois que Cleveland a remporté 11 matchs réguliers. -jeux de saison. Il ne sera pas facile de repousser autant d’ennemis compétents de l’AFC Nord année après année. Mais si Stefanski peut s’appuyer sur la continuité, peut-être trouver comment incorporer efficacement WR Odell Beckham, aider le quart Baker Mayfield à continuer à progresser et identifier – aux côtés du directeur général prometteur Andrew Berry – où les Browns doivent réinvestir, alors cette franchise pourrait bientôt être prêt à faire ce voyage tant attendu du Super Bowl.

2. Titans du Tennessee (record du Super Bowl 0-1): Une attaque menée par le joueur offensif de l’année Derrick Henry, QB Ryan Tannehill et WR AJ Brown – le Tennessee a récolté en moyenne 31 points par match en saison régulière – pourrait même s’améliorer en 2021 avec le retour du Pro Bowl LT Taylor Lewan. Mais une défense qui s’est classée 28e en 2020 et n’a géré que 19 sacs doit s’améliorer si les Titans ne veulent pas que l’apparence du match pour le titre de l’AFC 2019 soit leur point culminant.

1. Buffalo Bills (record du Super Bowl 0-4): Un an après que les Chiefs aient vaincu le Tennessee à l’aube du Super Bowl, ce sont les Bills qui ont échoué un match au Arrowhead Stadium. Mais étant donné le bond en avant de Buffalo QB Josh Allen en 2020, devenant un prétendant surprise pour le MVP de la ligue, son équipe devrait être un prétendant pour les années à venir s’il continue de monter. Mais les projets de loi ne devraient pas avoir à dépendre autant d’Allen. Leur jeu de course et leur défense ont régressé à partir de 2019, mais il y a peu de raisons de croire que les deux ne s’amélioreront pas à l’avenir – et cela pourrait très bien suffire à donner à Buffalo une cinquième chance au trophée Lombardi en 2021.

