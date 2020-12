L’UE et le Royaume-Uni ont conclu un accord sur la question épineuse de la frontière nord-irlandaise après des mois de confusion sur la manière dont l’accord de retrait du Brexit devrait être mis en œuvre.

En vertu de cet accord, le gouvernement britannique a accepté de retirer de ses projets de loi sur la fiscalité et le marché intérieur les clauses qui auraient violé le droit international en lui donnant le pouvoir d’écraser unilatéralement l’accord.

La nouvelle positive vient avant une réunion entre Boris Johnson et Ursula von der Leyen plus tard cette semaine pour essayer de résoudre les problèmes restants sur le commerce.

Le vice-président de la Commission européenne, Maroš Šefčovič, qui a dirigé les négociations de la commission conjointe du côté de l’UE, a déclaré: «Grâce au travail acharné, Michael Gove et moi sommes parvenus à un accord de principe sur toutes les questions liées à la mise en œuvre de l’accord de retrait. Cela garantira qu’il sera pleinement opérationnel à partir du 1er janvier, y compris le protocole sur l’Irlande / NI. «

M. Gove, qui dirigeait du côté britannique, a remercié l’équipe de l’UE «pour son approche constructive et pragmatique» et a déclaré qu’il informerait le Parlement mercredi.

L’accord concerne « les modalités pratiques de la présence de l’UE en Irlande du Nord », quelles marchandises seront considérées comme « non exposées » à la contrebande, et l’imposition de contrôles à l’exportation et à l’importation.