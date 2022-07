Percée de l’expansion de Medicaid à portée de main en Caroline du Nord

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – Après une décennie d’opposition vigoureuse, la plupart des républicains de Caroline du Nord ont maintenant adopté l’idée d’étendre le programme Medicaid de l’État pour couvrir des centaines de milliers d’adultes à faible revenu supplémentaires. L’approbation législative semble enfin à portée de main.

Au cours de la session de l’Assemblée générale qui s’est terminée le 1er juillet, la Chambre et le Sénat contrôlés par le GOP ont adopté des mesures distinctes et bipartites par de larges marges qui mettraient l’État sur la voie de l’expansion de Medicaid. Certains détails restent à régler, mais il existe une réelle opportunité de trouver un compromis d’ici la fin de l’année.

C’est un revirement politique remarquable en Caroline du Nord, qui sera certainement analysé dans la douzaine d’États qui n’ont pas encore accepté l’offre du gouvernement fédéral de couvrir les personnes qui gagnent trop pour être assurées par Medicaid traditionnel mais trop peu pour bénéficier d’une assurance privée subventionnée.

“S’il y a une personne dans l’État de Caroline du Nord qui s’est prononcée contre l’expansion de Medicaid plus que moi, j’aimerais rencontrer cette personne”, a déclaré le chef du Sénat Phil Berger lorsqu’il a cherché à expliquer son revirement lors d’une conférence de presse à Peut. “Nous avons besoin d’une couverture en Caroline du Nord pour les travailleurs pauvres.”

Les deux chambres n’ont pas pu régler leurs différends avant d’ajourner, et les pourparlers entre les dirigeants législatifs et le gouverneur démocrate Roy Cooper – un partisan de longue date de l’expansion – sont restés inactifs depuis lors, dans une impasse sur les autres réformes des soins de santé que les sénateurs recherchent. Mais Berger reste optimiste quant au succès ultime. “Je pense que nous y arriverons”, a-t-il récemment déclaré aux journalistes.

“Il y a beaucoup de travail à faire … mais dans l’ensemble, nous nous sentons extrêmement encouragés par le chemin parcouru”, a déclaré Erica Palmer Smith, directrice exécutive de Care4Carolina, une coalition de 150 groupes qui a travaillé pour l’expansion depuis 2014.

D’autres défenseurs sont fatigués d’attendre. Ils disent que trop de travailleurs pauvres ne sont pas assurés, risquant leur santé et leur vie. D’autres sur Medicaid traditionnel craignent que sans expansion, ils ne soient plus couverts s’ils gagnent trop d’argent.

“Je ne sais pas quoi faire”, a déclaré Courtney Crudup, 32 ans, d’Oxford, mère de trois enfants et cosmétologue actuellement au chômage. Elle a pris la parole cette semaine devant le Palais législatif lors d’un événement exhortant les législateurs à agir. « Écoutez nos histoires. Écoutez des gens ordinaires comme moi et des gens qui veulent travailler.

Le changement d’avis apparent fait suite à des années de suspicion du GOP à propos de la loi de 2010 sur les soins abordables, que les républicains ont qualifiée d'”Obamacare” pour voir l’étiquette, ainsi que le programme, devenir très populaires.

Pendant des années, les républicains ont dit qu’ils ne pouvaient pas faire confiance au Congrès pour tenir la promesse du gouvernement fédéral de payer 90 % des coûts d’expansion. Ils ont déclaré que le programme Medicaid de l’État – qui compte maintenant 2,7 millions d’inscrits – dépensait trop depuis des années et était mal préparé à en assumer davantage.

Et fondamentalement, ils ont fait valoir que davantage de personnes deviendraient dépendantes du gouvernement si elles étaient autorisées à bénéficier de Medicaid, qui sert désormais principalement les enfants pauvres et leurs parents et les personnes âgées à faible revenu.

Les républicains disent que les dépenses de Medicaid en Caroline du Nord sont désormais largement sous contrôle et ils ne pensent pas que le Congrès augmentera la part des coûts de l’État au-delà de 10 %. La part de l’État – peut-être jusqu’à 600 millions de dollars par an – peut être couverte par des évaluations sur les hôpitaux et les régimes d’assurance de l’État.

L’intérêt a également augmenté lorsque le programme de secours fédéral COVID-19 de 2021 a offert un édulcorant financier pour encourager les États restants à accepter l’expansion. Pour la Caroline du Nord, dont les coffres fiscaux sont déjà pleins grâce à une économie florissante, ce serait 1,5 milliard de dollars supplémentaires sur deux ans.

“C’est l’occasion de prendre des dollars fédéraux, de présenter en fait une économie à l’État de Caroline du Nord et d’accroître l’accès aux soins de santé”, a déclaré le président de la Chambre, Tim Moore, à ses collègues en juin. “J’appellerais cela un très bon tiercé gagnant pour faire ces choses.”

Cooper peut également s’attribuer le mérite de sa persévérance. Il a poussé sans arrêt à l’expansion depuis son entrée en fonction en 2017, citant le coup de fouet économique que l’argent fédéral apporterait aux hôpitaux ruraux, aux communautés et aux familles des 600 000 résidents qui pourraient être admissibles.

Cooper est allé jusqu’à opposer son veto au budget de l’État 2019 parce que Moore et Berger ne s’engageraient pas dans les pourparlers avec Medicaid. Il a signé celui de cette année, affirmant que “nous sommes plus proches que jamais d’un accord sur l’expansion de Medicaid” et qu’un veto “serait contre-productif”.

Un moment charnière est survenu après les élections de 2020, lorsque Cooper a convoqué une commission bipartite de dirigeants médicaux, commerciaux et à but non lucratif et de législateurs des États qui ont proposé des «principes directeurs» pour améliorer la couverture des soins de santé.

“Des personnes ayant des opinions politiques assez différentes étaient disposées à écouter ceux qui abordent ces questions d’horizons différents et de préoccupations différentes”, a déclaré Mark McClellan, directeur du Duke-Margolis Center for Health Policy de l’Université Duke, qui a convoqué la commission.

Un autre influenceur était l’ancien gouverneur de l’Ohio, John Kasich, qui a expliqué à un comité mixte Chambre-Sénat en mars comment l’expansion avait fonctionné dans son État à tendance républicaine. Le comité s’est concentré sur les détails, notamment sur la manière d’augmenter le nombre d’infirmières, de lits d’hôpitaux et de services dans l’État.

Les négociations ont ralenti cet été entre la Chambre, le Sénat et Cooper, en grande partie parce que le Sénat souhaite des modifications réglementaires visant à fournir encore plus d’accès aux services qui, selon lui, entraîneront une baisse des coûts.

Il s’agit notamment de donner aux infirmières praticiennes, aux infirmières sages-femmes certifiées et à d’autres la possibilité de travailler indépendamment des médecins, et de réduire les lois sur les «certificats de besoin» qui, selon les critiques, permettent aux prestataires médicaux de limiter la concurrence qui pourrait faire baisser leurs revenus.

Berger reproche aux hôpitaux de refuser d’accepter un compromis. La North Carolina Healthcare Association, représentant les hôpitaux et les systèmes de santé, a déclaré qu’elle avait soulevé des inquiétudes concernant le projet de loi de Berger, mais reste un défenseur de l’expansion.

“Il est positif que les deux chambres soutiennent désormais l’expansion, et à l’heure actuelle, les hôpitaux détiennent la clé pour y parvenir”, a déclaré le porte-parole de Cooper, Ford Porter.

Gary D.Robertson, Associated Press