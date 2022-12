Percée dans l’énergie de fusion : une étape importante franchie dans l’expérience américaine

Il a été présenté comme une “percée scientifique majeure” et, semble-t-il, les rumeurs étaient vraies : mardi, des scientifiques du Lawrence Livermore National Laboratory ont annoncé qu’ils avaient, pour la première fois, obtenu un gain d’énergie net dans une expérience de fusion contrôlée.

“Nous avons fait les premiers pas vers une source d’énergie propre qui pourrait révolutionner le monde”, a déclaré Jill Hruby, administratrice de la National Nuclear Security Administration, lors d’une conférence de presse mardi.

Le triomphe est une gracieuseté du National Ignition Facility du LLNL à San Francisco. Cette installation a longtemps essayé de maîtriser la fusion nucléaire – un processus qui alimente le soleil et d’autres étoiles – dans le but d’exploiter les énormes quantités d’énergie libérées lors de la réaction car, comme le souligne Hruby, toute cette énergie est “propre”. énergie.

Malgré des décennies d’efforts, cependant, il y avait eu un problème majeur dans ces expériences de fusion : la quantité d’énergie utilisée pour réaliser la fusion a largement dépassé l’énergie sortante. Dans le cadre de la mission NIF, les scientifiques espéraient depuis longtemps parvenir à “l’allumage”, où la production d’énergie est “supérieure ou égale à l’énergie d’entraînement du laser”.

Certains experts sont restés sceptiques sur le fait qu’un tel exploit ait même été possible avec des réacteurs à fusion actuellement en fonctionnement. Mais lentement, le NIF a avancé. En août de l’année dernière, LLNL a révélé qu’il s’était approché de ce seuil en générant environ 1,3 mégajoules (une mesure de l’énergie) contre un lecteur laser utilisant 1,9 mégajoules.

Mais le 5 décembre, disent les scientifiques du LLNL, ils ont réussi à franchir le seuil.

Ils ont obtenu l’allumage.

Dans l’ensemble, cette réalisation est un motif de célébration. C’est l’aboutissement de décennies de recherche scientifique et de progrès progressifs. Il s’agit d’un pas en avant critique, bien que modeste, pour démontrer que ce type de réacteur boîteEn fait, générer de l’énergie.

“Atteindre l’allumage dans une expérience de fusion contrôlée est une réalisation qui a eu lieu après plus de 60 ans de recherche, de développement, d’ingénierie et d’expérimentation à l’échelle mondiale”, a déclaré Hruby.

“C’est une étape scientifique”, a déclaré Arati Prabhakar, directeur des politiques du Bureau de la science et de la technologie de la Maison Blanche, lors de la conférence, “mais c’est aussi une merveille d’ingénierie”.

Pourtant, une plate-forme pleinement opérationnelle, connectée au réseau et utilisée pour alimenter les maisons et les entreprises, reste probablement dans quelques décennies.

“Il s’agit d’une capsule d’allumage à la fois”, a déclaré Kim Budil, directeur de LLNL. “Pour réaliser une énergie de fusion commerciale, vous devez faire beaucoup de choses. Vous devez être capable de produire de très nombreux événements d’allumage par fusion par minute, et vous devez disposer d’un système de pilotes robuste pour permettre cela.”

Alors, comment en sommes-nous arrivés là ? Et quel avenir pour l’énergie de fusion ?

Simuler des étoiles

La physique sous-jacente de la fusion nucléaire est bien comprise depuis près d’un siècle.

La fusion est une réaction entre les noyaux des atomes qui se produit dans des conditions extrêmes, comme celles présentes dans les étoiles. Le soleil, par exemple, est composé d’environ 75 % d’hydrogène et, en raison de la chaleur et de la pression globales en son cœur, ces atomes d’hydrogène sont pressés ensemble, fusionner pour former des atomes d’hélium.

Si les atomes avaient des sentiments, il serait facile de dire qu’ils n’en ont pas particulièrement Comme être écrasés ensemble. Il faut beaucoup d’énergie pour le faire. Les étoiles sont des centrales de fusion ; leur gravité crée les conditions parfaites pour une réaction de fusion auto-entretenue et ils continuent à brûler jusqu’à ce que tout leur carburant – ces atomes – soit épuisé.

Cette idée est à la base des réacteurs à fusion.

Construire une unité capable de recréer artificiellement les conditions du soleil permettrait une source d’énergie extrêmement verte. La fusion ne produit pas directement de gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone et le méthane, qui contribuent au réchauffement climatique.

Et surtout, un réacteur à fusion n’a pas non plus les inconvénients du nucléaire fission, la division des atomes utilisés dans les bombes nucléaires et les réacteurs aujourd’hui.

En d’autres termes, une centrale à fusion ne produirait pas les déchets radioactifs associés à la fission nucléaire.

La grande expérience de fusion

Le NIF, qui occupe l’espace d’environ trois terrains de football au LLNL, est l’expérience de “fusion par confinement inertiel” la plus puissante au monde.

Au centre de la chambre se trouve une cible : un “hohlraum”, ou dispositif en forme de cylindre qui abrite une minuscule capsule. La capsule, à peu près aussi grosse qu’un grain de poivre, est remplie d’isotopes d’hydrogène, de deutérium et de tritium, ou carburant DT, en abrégé. Le NIF concentre les 192 lasers sur la cible, créant une chaleur extrême qui produit du plasma et déclenche une implosion. En conséquence, le carburant DT est soumis à des températures et des pressions extrêmes, fusionnant les isotopes de l’hydrogène en hélium – et une conséquence de la réaction est une tonne d’énergie supplémentaire et la libération de neutrons.

Vous pouvez considérer cette expérience comme simulant brièvement les conditions d’une étoile.

La partie compliquée, cependant, est que la réaction nécessite également une tonne d’énergie pour démarrer. L’alimentation de l’ensemble du système laser utilisé par le NIF nécessite plus de 400 mégajoules – mais seulement un petit pourcentage frappe réellement le hohlraum à chaque tir des faisceaux. Auparavant, le NIF avait été en mesure d’atteindre la cible de manière assez constante avec environ 2 mégajoules de ses lasers.

Mais le 5 décembre, au cours d’une course, quelque chose a changé.

“La semaine dernière, pour la première fois, ils ont conçu cette expérience de manière à ce que le combustible de fusion reste suffisamment chaud, suffisamment dense et suffisamment rond suffisamment longtemps pour s’enflammer”, a déclaré Marv Adams, administrateur adjoint de la NNSA, lors de la conférence. “Et il a produit plus d’énergie que les lasers n’en avaient déposé.”

Plus précisément, les scientifiques du NIF ont lancé une réaction de fusion en utilisant environ 2 mégajoules d’énergie pour alimenter les lasers et ont pu extraire environ 3 mégajoules. Sur la base de la définition de l’allumage utilisée par NIF, le benchmark a été dépassé pendant cette courte impulsion.

Vous pouvez également voir que le gain d’énergie dans une réaction de fusion est désigné par une variable, Q.

Comme l’allumage, la valeur Q peut faire référence à différentes choses pour différentes expériences. Mais ici, il s’agit de l’apport d’énergie des lasers par rapport à l’énergie produite par la capsule. Si Q = 1, les scientifiques disent qu’ils ont atteint le seuil de rentabilité, où l’énergie entrante est égale à l’énergie sortante.

La valeur Q pour cette exécution, pour le contexte, était d’environ 1,5.

Dans le grand schéma des choses, l’énergie créée avec cette valeur Q est à peu près suffisante pour faire bouillir de l’eau dans une bouilloire.

“Le calcul du gain d’énergie ne considère que l’énergie qui atteint la cible, et non la [very large] consommation d’énergie qui sert à soutenir l’infrastructure », a déclaré Patrick Burr, ingénieur nucléaire à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud.

Le NIF n’est pas la seule installation à poursuivre la fusion – et le confinement inertiel n’est pas le seul moyen de lancer le processus. “L’approche la plus courante est la fusion magnétiquement confinée”, a déclaré Richard Garrett, conseiller principal sur les projets stratégiques à l’Organisation australienne des sciences et technologies nucléaires. Ces réacteurs utilisent des champs magnétiques pour contrôler la réaction de fusion dans un gaz, généralement dans un réacteur géant en forme de beignet creux connu sous le nom de tokamak.

Ces appareils ont une densité beaucoup plus faible que les granulés de NIF, de sorte que les températures doivent être augmentées à bien plus de 100 millions de degrés. Garrett a déclaré qu’il ne s’attend pas à ce que le résultat du NIF accélère les programmes de fusion de tokamak car, fondamentalement, les deux processus fonctionnent assez différemment.

Cependant, des progrès significatifs sont également réalisés avec la fusion magnétiquement confinée. Par exemple, l’expérience ITER, en cours de construction en France, utilise un tokamak et devrait commencer les tests dans la prochaine décennie. Il a des objectifs ambitieux, visant à atteindre un Q supérieur à dix et de développer la fusion commerciale d’ici 2050.

L’avenir de la fusion

L’expérience au NIF pourrait être transformatrice pour la recherche, mais elle ne se traduira pas immédiatement par une révolution de l’énergie de fusion. Ce n’est pas une expérience de production d’énergie. C’est une preuve de concept.

C’est un point auquel il convient de prêter attention aujourd’hui, d’autant plus que la fusion a souvent été présentée comme un moyen de lutter contre la crise climatique et de réduire la dépendance aux combustibles fossiles ou comme un baume pour les problèmes énergétiques mondiaux. La construction et l’utilisation de l’énergie de fusion pour alimenter les maisons et les entreprises sont encore loin – des décennies, de manière conservatrice – et dépendent intrinsèquement des améliorations technologiques et des investissements dans des sources d’énergie alternatives.

Générant environ 2,5 mégajoules d’énergie lorsque le total l’entrée du système laser est bien au-dessus de 400 mégajoules n’est, bien sûr, pas efficace. Et dans le cas de l’expérience NIF, c’était une courte impulsion.

À plus long terme, des impulsions constantes, fiables et longues seront nécessaires pour que cela devienne suffisamment durable pour alimenter des bouilloires, des maisons ou des villes entières.

“Il est peu probable que l’énergie de fusion … nous sauve du changement climatique”, a déclaré Ken Baldwin, physicien à l’Université nationale australienne. Si nous voulons empêcher les plus fortes augmentations de la température moyenne mondiale, l’énergie de fusion arrivera probablement un peu trop tard.

D’autres investissements viendront d’entreprises privées, qui cherchent à exploiter des réacteurs à fusion tokamak dans les prochaines années. Par exemple, Tokamak Energy au Royaume-Uni construit un réacteur tokamak sphérique et cherche à atteindre le seuil de rentabilité d’ici le milieu de cette décennie.

Ensuite, il y a Commonwealth Fusion Systems, issu du MIT, qui espère générer environ 400 mégawatts d’électricité, assez pour des dizaines de milliers de foyers, d’ici les années 2030. Les centrales nucléaires modernes peuvent produire presque trois fois plus.

Et comme l’éditeur de CNET, Stephen Shankland, l’a noté dans un article récent, les réacteurs à fusion devront également rivaliser avec l’énergie solaire et éolienne – donc même avec les découvertes révélatrices d’aujourd’hui, l’énergie de fusion reste ancrée dans la phase expérimentale de son existence.

Mais nous pouvons désormais jeter un œil vers l’avenir.

Il n’empêchera peut-être pas le pire du changement climatique, mais, exploité à son plein potentiel, il pourrait produire un approvisionnement énergétique quasi illimité pour les générations à venir. C’est une chose de penser à l’avenir de l’énergie sur Terre et à la façon dont elle sera utilisée, mais nos yeux peuvent tomber sur des horizons encore plus lointains – les voyages dans l’espace lointain pourraient utiliser des réacteurs à fusion qui nous font exploser bien au-delà des limites de la gravité de notre soleil, la chose même qui nous a aidés à nous apprendre sur les réactions de fusion et dans l’espace interstellaire.

Peut-être alors, nous nous souviendrons du 5 décembre 2022, comme le premier petit pas vers des endroits dont nous n’avons osé rêver qu’une seule fois.

Correction, 8h44 PT : Cet article a d’abord déformé la quantité d’énergie dans la réaction de fusion. Le NIF a alimenté les lasers avec environ 2 mégajoules et a produit 3 mégajoules en conséquence.