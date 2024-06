Percée dans le contrôle des naissances masculines, un nouveau gel réduit le nombre de spermatozoïdes

Après des années de tentatives pour développer une pilule contraceptive masculine, les chercheurs ont signalé le succès d’une phase de recherche avancée testant un nouveau gel qui réduit le nombre de spermatozoïdes et empêche la fécondation.

Les résultats de la recherche ont été présentés lors de la conférence de l’Endocrine Society qui s’est tenue cette semaine à Boston.

Le nouveau développement, appelé Nestron, incluait un type d’hormone synthétique déjà utilisée comme contraceptif dans les anneaux vaginaux pour les femmes, associé à l’hormone masculine testostérone. La combinaison est conçue pour empêcher les hommes de produire du sperme sans affecter la libido ni provoquer d’autres effets secondaires.

Au cours de l’essai, 222 hommes âgés de 18 à 50 ans ont appliqué 5 millilitres de gel (l’équivalent d’une cuillère à café) sur chacune de leurs épaules une fois par jour. Les participants devaient entretenir des relations monogames et avaient besoin du consentement de leurs partenaires. Les participants devaient également accepter d’utiliser le gel comme seule méthode contraceptive et d’avoir des rapports sexuels au moins une fois par mois pendant un an.

Au cours de l’étude, les hommes ont subi des tests périodiques de numération des spermatozoïdes, qui constituaient un bon indicateur de la fertilité pour cette expérience ; Si le nombre de spermatozoïdes reste faible, le risque de grossesse est minime.

Résultats de recherche

Les résultats ont montré qu’après 12 semaines d’application quotidienne, 86 % des participantes ont constaté une diminution du nombre de spermatozoïdes, d’environ 15 à 200 millions par millilitre, jusqu’à un niveau inférieur à un million de spermatozoïdes, ce qui est le niveau efficace pour prévenir une grossesse spontanée.

La deuxième partie de l’étude est toujours en cours et les chercheurs visent à examiner, entre autres, la sécurité du traitement et ses effets secondaires, ainsi que s’il empêche effectivement une grossesse.

« Soixante-cinq ans après la découverte de la pilule, le monde médical attend depuis longtemps une solution pour les hommes », a déclaré le Dr Eran Altman, spécialiste en gynécologie et directeur de la banque de sperme de l’hôpital Beilinson. « L’efficacité de la pilule est très élevée et la plupart des femmes sont satisfaites du traitement, mais le fardeau de la contraception leur incombe en grande partie.

« Certaines femmes ne peuvent pas prendre d’hormones pour des raisons médicales ou souffrent des effets secondaires des traitements par pilules qui les obligent à arrêter. La recherche va dans la bonne direction, mais il convient de rappeler que les chercheurs ont encore un long chemin à parcourir pour évaluer la sécurité du traitement, son efficacité, dans quelle mesure il prévient la grossesse et comment il est perçu.