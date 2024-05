Percée dans le cancer alors qu’un test sanguin détecte la maladie sept ans plus tôt

Un nouveau type de test sanguin mesurera les protéines dans le sang pour aider à détecter le cancer (Photo : Getty)

Une avancée majeure pourrait permettre de détecter le cancer sept ans plus tôt qu’aujourd’hui grâce à un simple test sanguin.

Les chercheurs espèrent qu’à l’avenir, cela pourrait non seulement permettre une détection et un traitement plus précoces, mais aussi contribuer à prévenir complètement la maladie.

Deux études financées par Cancer Research UK ont découvert des protéines dans le sang qui pourraient avertir les personnes d’un cancer bien avant que le diagnostic actuel ne le permette.

Les scientifiques de l’Université d’Oxford ont identifié 618 protéines liées à 19 types différents de cancer, dont 107 protéines chez un groupe de personnes dont le sang a été collecté au moins sept ans avant le diagnostic.

L’équipe de recherche a découvert que les protéines pourraient être impliquées dès les tout premiers stades du cancer, où elles pourraient être évitées et pourraient être utilisées pour détecter le cancer beaucoup plus tôt qu’il n’est actuellement possible.

L’équipe affirme que cette avancée pourrait aider à traiter la maladie à un stade beaucoup plus précoce, voire à la prévenir complètement.

Les chercheurs ont utilisé une technique puissante appelée protéomique qui leur permet d’analyser un large éventail de protéines dans des échantillons de tissus à un moment donné.

Certaines protéines pourraient indiquer si un cancer se développe dans le corps (Photo : Getty/Science Photo Libra)

Cela donne un aperçu de la façon dont ils interagissent les uns avec les autres et permet de détecter toute différence importante de protéines entre différents échantillons de tissus.

Dans la première étude, les scientifiques ont analysé des échantillons de sang prélevés sur plus de 44 000 Britanniques, dont plus de 4 900 personnes chez qui un cancer a ensuite été diagnostiqué.

Grâce à la protéomique, les chercheurs ont analysé un ensemble de 1 463 protéines provenant d’un seul échantillon de sang de chaque personne.

L’équipe a comparé les protéines de personnes qui ont développé ou non un cancer pour rechercher des différences entre elles et découvrir lesquelles étaient liées au risque de cancer.

Les chercheurs ont également identifié 182 protéines qui différaient dans le sang trois ans avant le diagnostic de cancer.

L’auteur principal des deux études, le professeur Ruth Travis, a déclaré : « Nous disposons désormais d’une technologie capable d’examiner des milliers de protéines dans des milliers de cas de cancer, identifiant quelles protéines jouent un rôle dans le développement de cancers spécifiques et lesquelles pourraient avoir des effets communs à d’autres. plusieurs types de cancer.

Plus de tendances Lire plus d’histoires

Dans la deuxième étude, l’équipe a examiné les données génétiques de plus de 300 000 cas de cancer pour déterminer quelles protéines sanguines étaient impliquées dans le développement du cancer et pourraient être ciblées par de nouveaux traitements.

Ils ont découvert 40 protéines dans le sang qui influençaient le risque de développer neuf types de cancer différents.

Bien que la modification des protéines puisse augmenter ou diminuer les risques de cancer, les chercheurs ont également découvert que, dans certains cas, cela pouvait entraîner des effets secondaires involontaires.

Le Dr Keren Papier, co-auteur de la première étude, a déclaré: «Pour sauver davantage de vies du cancer, nous devons mieux comprendre ce qui se passe aux premiers stades de la maladie.»

«Les données recueillies auprès de milliers de personnes atteintes de cancer ont révélé des informations très intéressantes sur la manière dont les protéines présentes dans notre sang peuvent affecter notre risque de cancer.»

« Nous devons maintenant étudier ces protéines en profondeur pour voir lesquelles pourraient être utilisées de manière fiable à des fins de prévention. »

Cependant, l’équipe affirme que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour découvrir le rôle exact que les protéines sont les plus fiables à tester, quels tests pourraient être développés pour détecter les protéines et quels médicaments pourraient cibler les protéines.

Les tests sanguins pourraient aider à prévenir le cancer (Photo : Getty)

Le Dr Karl Smith-Byrne, auteur principal du premier article et premier auteur de la deuxième étude, a déclaré : « Nous avons prédit comment le corps pourrait réagir à des médicaments ciblant des protéines spécifiques, y compris de nombreux effets secondaires potentiels.

« Avant tout essai clinique, nous disposons de premières indications sur les protéines que nous pourrions éviter de cibler en raison d’effets secondaires involontaires. »

«Cette recherche nous rapproche de la possibilité de prévenir le cancer grâce à des médicaments ciblés, ce que l’on pensait autrefois impossible mais désormais beaucoup plus réalisable.»

Le Dr Iain Foulkes, directeur exécutif de la recherche et de l’innovation chez Cancer Research UK, a déclaré : « Cela nécessite des recherches intensives et minutieuses pour trouver les signaux moléculaires auxquels nous devrions accorder la plus grande attention.

«Les découvertes issues de cette recherche constituent la première étape cruciale vers l’offre de thérapies préventives, qui constituent la voie ultime pour offrir aux gens une vie plus longue et meilleure, sans craindre le cancer.»

Les résultats ont été publiés dans la revue Nature Communications.

PLUS : Cette ville britannique « tranquille » a été couronnée meilleure pour les promenades relaxantes



PLUS : Les secrets de votre signe astrologique qu’aucun astrologue ne vous dira



PLUS : L’école a envoyé une lettre soulignant la faible fréquentation du garçon alors qu’il savait qu’il était gravement malade



Obtenez les dernières nouvelles dont vous avez besoin, des histoires de bien-être, des analyses et bien plus encore.

Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.