Le soi-disant « vaccin contre la cocaïne » fonctionne de la même manière que les vaccins similaires contre l’héroïne et le fentanyl, et ils sont principalement administrés aux consommateurs de drogues à haut risque.

Cependant, les scientifiques préviennent que le soi-disant « vaccin contre la cocaïne » n’agit pas comme le fait Narcan, dans le sens où il n’empêchera pas une surdose de cocaïne, et il ne sauvera pas non plus un consommateur en proie à une surdose de cocaïne.

Le vaccin était initialement développé aux États-Unis, mais les essais ont été interrompus lorsque les résultats n’ont pas été jugés « suffisamment solides » pour nécessiter un financement supplémentaire.

On ne sait pas si le vaccin sera administré en une seule dose ou en plusieurs doses.

Si le vaccin obtient finalement l’approbation réglementaire, ce sera la première fois dans l’histoire moderne que la dépendance à la cocaïne sera traitée à l’aide d’un vaccin.