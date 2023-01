Percée dans la chasse à la mère disparue Constance Marten “avec des liens royaux” qui a disparu avec son bébé et son partenaire Mark Gordon

Les COPS ont révélé une percée majeure dans la recherche d’une mère disparue qui a disparu avec son partenaire et leur nouveau-né.

Constance Marten, Mark Gordon et leur bébé ont disparu après que leur voiture soit tombée en panne sur la M61 la semaine dernière.

De nouvelles images de vidéosurveillance publiées par la police du Met semblent montrer le couple en train de marcher dans la rue

La police recherche la disparition de Constance Marten Crédit : PA

Mark Gordon a également disparu Crédit : PA

Maintenant, les détectives ont confirmé que le couple avait été repéré à Newham, dans l’est de Londres, deux jours plus tard.

Les flics craignent que Constance, 35 ans, ait “très récemment” accouché, ajoutant que “ni elle ni le bébé n’ont été évalués par des professionnels de la santé”.

La mère est la petite-fille de Mary Anna Marten – dont la marraine était feu la reine mère, pense-t-on.

Sa famille possédait le domaine Crichel près de Wimborne dans le Dorset.

Son père, Napier Marten, qui était page de la reine Elizabeth, a renoncé à la fortune familiale de 115 millions de livres sterling.

De nouvelles images de vidéosurveillance montrent Constance et Mark enveloppés dans des écharpes et des manteaux à la gare d’East Ham entre 11h45 et 12h30 le 7 janvier.

C’est la dernière observation connue.

Le couple a disparu depuis que leur voiture est tombée en panne près de la sortie quatre de la M61 près de Bolton.

Il est entendu qu’ils se sont éloignés de la scène.

Ils ont été repérés plus tôt dans l’Essex – d’abord près du port de Harwich samedi à 9 heures du matin – puis de nouveau à Colchester environ une heure plus tard.

Le surintendant-détective Lewis Basford a déclaré: “Cela fait maintenant plus d’une semaine que la voiture de Constance et Mark est tombée en panne sur la M61, et nous sommes de plus en plus inquiets non seulement pour leur bien-être, mais pour le bien-être de leur nouveau-né.

“Être en déplacement pendant une semaine doit être épuisant pour les nouveaux parents et un nouveau-né.

“Constance et Mark, je m’adresse directement à vous, pensez à la santé et au bien-être de votre bébé et contactez-nous afin que nous puissions nous assurer que votre enfant va bien sur le plan médical et n’a aucun problème sous-jacent.

“S’il vous plaît, faites cela pour votre enfant.

“Vous ne pourriez pas vous pardonner s’ils devenaient malades. Tout ce que nous voulons, c’est vous aider, vous et votre bébé.

“Il s’agit d’une enquête rapide et nous avons un certain nombre d’officiers de tout le Met qui mènent des enquêtes urgentes pour retrouver Constance, Mark et leur bébé.

“L’aide des membres du public a été inestimable au cours de la semaine dernière.

“Je lance un appel à tous ceux qui croient avoir vu Constance, Mark ou leur nouveau-né – que ce soit à Londres ou plus loin – à nous contacter sans délai.

“Ensemble, nous pouvons nous assurer qu’eux et leur nouveau-né sont en sécurité et en bonne santé.”

Toute personne disposant d’informations sur sa localisation peut appeler la salle des incidents au 020 7175 0785.

Alternativement, les informations peuvent être signalées de manière anonyme à Crimestoppers au 0800 555 111.