PepsiCo prévoit de supprimer des centaines d’emplois, selon un rapport

PepsiCo supprime des centaines d’emplois dans des entreprises en Amérique du Nord, selon le Wall Street Journal.

Les licenciements affecteront les employés de ses entreprises d’alimentation et de boissons à Chicago ; Plano, Texas et Purchase, New York, a rapporté le Journal, citant des personnes proches du dossier et une note de service de la société. Le portefeuille de PepsiCo comprend les boissons Gatorade, les collations Frito-Lay et les aliments Quaker Oats.

L’unité de boissons de l’entreprise devrait être plus durement touchée par les coupes parce que l’unité de collations a déjà réduit ses effectifs grâce à un programme de retraite volontaire, selon le Journal.

La société n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de CNBC.

Pepsi employait 309 000 personnes dans le monde au 25 décembre, avec plus de 40% de ces emplois situés aux États-Unis, selon un dossier réglementaire de l’entreprise.

En octobre, PepsiCo a relevé ses prévisions de revenus pour l’ensemble de l’année après que la hausse des prix a stimulé ses ventes. Cependant, certaines de ses unités commerciales, dont Frito-Lay North America, ont signalé une baisse de volume, signe que les consommateurs réduisaient leurs collations pour mieux gérer leur budget.

Ces derniers mois, les entreprises des secteurs de la technologie et des médias ont licencié des travailleurs pour réduire leurs coûts, l’incertitude économique pesant sur leurs activités. Plusieurs entreprises alimentaires et de boissons ont également supprimé des emplois, notamment Au-delà de la viande Impossible Foods et le principal rival de PepsiCo Coca Cola . En novembre, Coke a annoncé qu’il restructurerait ses activités nord-américaines grâce à un programme de séparation volontaire comprenant des rachats.