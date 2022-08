PepsiCo prend une participation de 550 millions de dollars dans le fabricant de boissons énergisantes Celsius

PepsiCo a annoncé lundi un investissement de 550 millions de dollars dans le fabricant de boissons énergisantes Celsius Holdings dans le cadre d’un accord de distribution à long terme avec la petite entreprise.

Les actions de Celsius ont augmenté de 8% dans les échanges du matin sur les nouvelles, portant sa valeur marchande à 6,7 milliards de dollars.

Celsius s’attend à gagner plus d’espace sur les étagères des détaillants existants et à s’étendre davantage dans les magasins indépendants, comme les stations-service. Pepsi commencera à aider à la distribution à partir de lundi.

L’investissement de Pepsi dans Celsius se traduit par une participation minoritaire d’environ 8,5 % dans l’entreprise. Le géant de l’alimentation et des boissons nommera également un administrateur pour siéger au conseil d’administration de Celsius.

Celsius, qui a été fondée en 2005, a enregistré une croissance explosive de ses boissons énergisantes pendant la pandémie. Au premier trimestre, son chiffre d’affaires aux États-Unis a bondi de 217 % pour atteindre 123,5 millions de dollars.

L’entreprise présente ses boissons comme des boissons énergisantes “saines”, ciblant les jeunes consommateurs actifs et faisant de l’exercice. Les boissons Celsius contiennent des ingrédients comme le gingembre et le thé vert au lieu d’agents de conservation artificiels ou de sucre. La société affirme également que les boissons ont des propriétés thermogéniques, ce qui signifie que la consommation d’un peut aider à augmenter le métabolisme et à brûler des calories.

Pour Pepsi, l’accord contribue à renforcer ses liens avec les boissons énergisantes. La catégorie est l’un des segments de boissons à la croissance la plus rapide en dehors de l’alcool, et Pepsi a doublé sa consommation d’énergie ces dernières années alors que la consommation de soda diminue. Début 2020, il a acheté l’ancien fabricant de boissons énergisantes Rockstar pour 3,85 milliards de dollars dans le but de revitaliser ses ventes. Celsius a récemment dépassé la marque en tant que quatrième boisson énergisante la plus populaire aux États-Unis.

Pepsi avait précédemment misé sur une autre start-up à croissance rapide, Bang Energy de Vital Pharmaceuticals, par le biais d’un accord de distribution exclusif. Mais la relation s’est rapidement détériorée, entraînant une bataille juridique qui s’est terminée en faveur de Pepsi. En juin, les deux sociétés se sont séparées plus tôt que prévu. La rupture a alimenté la spéculation selon laquelle Pepsi chercherait à acquérir Monster Beverage ou Celsius pour augmenter sa part de marché dans la catégorie des boissons énergisantes.