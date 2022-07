PepsiCo (PEP) résultats du T2 2022

PepsiCo a relevé mardi ses perspectives de revenus pour l’année alors que les consommateurs grignotaient plus de houmous Sabra et buvaient plus de Gatorade.

Les actions de la société ont augmenté de moins de 1% dans les échanges avant commercialisation.

Voici ce que la société a rapporté par rapport à ce à quoi Wall Street s’attendait, sur la base d’une enquête auprès des analystes de Refinitiv :

Bénéfice par action : 1,86 $ ajusté contre 1,74 $ attendu

Chiffre d’affaires : 20,23 milliards de dollars contre 19,51 milliards de dollars attendus

Pepsi a déclaré au deuxième trimestre un bénéfice net attribuable à la société de 1,43 milliard de dollars, ou 1,03 $ par action, contre 2,36 milliards de dollars, ou 1,70 $ par action, un an plus tôt.

Hors éléments, la société a gagné 1,86 $ par action, dépassant les 1,74 $ par action attendus par les analystes interrogés par Refinitiv.

Ventes nettes a augmenté de 5,2 % pour atteindre 20,23 milliards de dollars, dépassant les attentes de 19,51 milliards de dollars.

