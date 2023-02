PepsiCo (PEP) résultats du 4ème trimestre 2022

PepsiCo jeudi, a annoncé des bénéfices et des revenus trimestriels supérieurs aux attentes des analystes, alimentés par la hausse des prix de ses collations et boissons.

Les actions de la société ont augmenté de plus de 1% dans les échanges avant commercialisation.

Voici ce que la société a rapporté par rapport à ce à quoi Wall Street s’attendait, sur la base d’une enquête auprès des analystes de Refinitiv :

Bénéfice par action : 1,67 $ ajusté contre 1,65 $ attendu

Chiffre d’affaires : 28 milliards de dollars contre 26,84 milliards de dollars attendus

Le géant de l’alimentation et des boissons a déclaré au quatrième trimestre un bénéfice net de 518 millions de dollars, ou 37 cents par action, contre 1,32 milliard de dollars, ou 95 cents par action, un an plus tôt.

En excluant les gains de la vente de son activité de jus, les dépréciations de ses actifs russes et d’autres éléments, Pepsi a gagné 1,67 $ par action.

Les ventes nettes ont augmenté de 10,9 % pour atteindre 28 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires organique de la société, qui exclut l’impact des acquisitions et des cessions, a augmenté de 14,6 % au cours du trimestre.

Mais Pepsi a vu son volume chuter de 2% dans son activité alimentaire dans le monde, les hausses de prix ayant nui à la demande des consommateurs.

À l’horizon 2023, Pepsi prévoit une augmentation de 6 % de ses revenus organiques et une croissance de 8 % de son principal bénéfice par action en monnaie constante. Wall Street anticipe une croissance des ventes nettes de 3,5 % et une croissance du bénéfice par action de 7,3 %.

