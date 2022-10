PepsiCo (PEP) publie ses résultats du troisième trimestre

PepsiCo a relevé ses prévisions pour l’année mercredi matin après avoir annoncé des bénéfices et des revenus du troisième trimestre supérieurs aux attentes des analystes.

Les actions ont augmenté d’environ 2% dans les échanges avant commercialisation.

Voici comment le propriétaire de Mountain Dew, Gatorade et Lay’s s’est comporté par rapport aux estimations de Wall Street, selon Refinitiv :

Bénéfice par action : 1,97 $ ajusté contre 1,84 $ attendu.

Chiffre d’affaires : 21,97 milliards de dollars contre 20,84 milliards de dollars attendus.

Pour 2022, la société s’attend désormais à une croissance organique de ses revenus de 12 %, contre 10 % auparavant. Il s’attend à une croissance du bénéfice par action en devises constantes de base de 10%, contre 8%.

Pour sa division Frito-Lay North America, la société a déclaré que les revenus avaient augmenté de 20% au cours du trimestre malgré une baisse des volumes. Le chiffre d’affaires de Quaker Food North America a également augmenté de 15 % malgré une baisse des volumes. Les revenus de PepsiCo Beverages North America ont augmenté de 4 % grâce à un volume légèrement supérieur.

Dans son unité européenne, PepsiCo a vu son chiffre d’affaires augmenter de 1 % malgré la baisse des volumes. L’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie du Sud ont enregistré une augmentation de 4 % de leur chiffre d’affaires grâce à une baisse des volumes de produits alimentaires et à une augmentation des volumes de boissons. Le chiffre d’affaires de l’unité englobant l’Asie-Pacifique et la Chine a augmenté de 3 % grâce à un volume plus important dans les aliments et les boissons.

PepsiCo a précédemment déclaré qu’il s’attendait à ce que ses coûts continuent d’augmenter au second semestre de cette année. En réponse, la société a déclaré qu’elle accélérait ses initiatives de gestion des coûts, notamment en utilisant des tailles plus petites pour ses emballages variés.

Pour la période terminée le 3 septembre, le bénéfice net de PepsiCo était de 2,7 milliards de dollars, contre 2,22 milliards de dollars il y a un an. Le chiffre d’affaires total a atteint 21,97 milliards de dollars, en hausse de 9 % par rapport à 20,19 milliards de dollars il y a un an.

Coca Cola devrait publier ses résultats le 25 octobre.

C’est une nouvelle de dernière heure. Revenez pour les mises à jour.