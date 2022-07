PepsiCo, Gap, Peloton et autres

Découvrez les entreprises qui font les gros titres avant la cloche :

PepsiCo (PEP) – Le géant des boissons et des collations a annoncé un bénéfice trimestriel ajusté de 1,86 $ par action, 12 cents au-dessus des estimations, et des revenus supérieurs aux prévisions de Wall Street. La société a également relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’année, car la demande des consommateurs se maintient même si les prix augmentent. PepsiCo a gagné 1,2% en précommercialisation.

Gap (GPS) – Les actions du détaillant de vêtements ont chuté de 6,3 % en précommercialisation après le départ de la PDG Sonia Syngal après deux ans de travail. Elle sera remplacée par intérim par le président exécutif et ancien dirigeant de Walmart, Bob Martin.

Peloton (PTON) – Le fabricant d’équipements de fitness a annoncé qu’il passerait complètement à la fabrication par des tiers, élargissant son partenariat avec le fabricant taïwanais Rexon Industrial. Peloton a chuté de 1,8% dans les échanges avant commercialisation avant d’effacer ces pertes et de devenir positif.

Twitter (TWTR) – Twitter a envoyé une lettre à Elon Musk disant qu’il n’avait enfreint aucune de ses obligations en vertu de leur accord de rachat et que ses efforts pour se retirer de l’accord étaient “invalides et illicites”. Les actions Twitter ont chuté de 15,8 % au cours des 2 derniers jours de bourse.

Dave & Buster’s (PLAY) – La chaîne de restaurants sur le thème du divertissement a annoncé une série de nouvelles nominations à la direction, y compris la nomination d’un nouveau directeur de l’exploitation. Les changements entrent en vigueur le 1er août et le titre a gagné 1,7 % en précommercialisation.

PriceSmart (PSMT) – Les actions du détaillant à rabais ont chuté de 4,2 % dans les échanges avant commercialisation après avoir annoncé des bénéfices inférieurs aux attentes malgré des ventes qui ont dépassé les estimations des analystes. PriceSmart a été touché par les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les niveaux de stocks excédentaires provoqués par les changements dans la demande des consommateurs.

Canoo (GOEV) – Le stock du constructeur de véhicules électriques a grimpé de 73,4% dans le pré-marché après avoir conclu un accord pour vendre 4 500 véhicules de livraison à Walmart (WMT) pour un montant non divulgué. Walmart a également la possibilité d’acheter jusqu’à 10 000 unités.

Lennar (LEN) – Les actions du constructeur de maisons ont chuté de 1,7% dans les échanges avant commercialisation après que JP Morgan Securities a rétrogradé l’action de “surpondérée” à “neutre” alors que l’industrie fait face à un certain nombre de vents contraires, notamment un ralentissement des ventes et des incitations plus élevées.

American Express (AXP) – Les actions d’American Express ont chuté de 2,6% dans l’action de précommercialisation après que Morgan Stanley a rétrogradé le géant des services financiers à “pondération égale” de “surpondération”. La société a déclaré que le risque de récession n’était pas entièrement intégré dans les actions d’American Express.