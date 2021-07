PepsiCo et Conagra prévoient de lutter contre la hausse des coûts avec des prix plus élevés

PepsiCo et Conagra Brands ont déclaré mardi qu’ils prévoyaient de répercuter les coûts plus élevés des intrants sur les clients à mesure que l’inflation s’accélère.

Plus tôt dans la journée, le ministère du Travail a indiqué que l’indice des prix à la consommation avait bondi de 5,4% en juin par rapport à il y a un an. Il s’agit de la plus forte hausse mensuelle depuis août 2008. Les prix des aliments ont augmenté de 0,8 %.

La position actuelle de la Réserve fédérale est que ces pressions inflationnistes sont « transitoires », bien que le district de New York de la banque centrale ait constaté que les consommateurs ont des attentes différentes. C’est peut-être parce qu’ils verront bientôt des prix plus élevés sur des produits comme le saccadé Slim Jim et le maïs soufflé Orville Redenbacher, qui appartiennent à Conagra.

Le PDG de Conagra, Sean Connolly, a déclaré dans un communiqué que la société avait amélioré ses plans existants pour répondre à la hausse des coûts des intrants. Il a expliqué que l’inflation s’est accélérée au cours de la quatrième trimestre fiscal a pris fin le 30 mai, ce qui a amené la société à s’attendre à des coûts sensiblement plus élevés qu’à la fin de son troisième trimestre fiscal fin février.

« Bien que nous soyons satisfaits des premiers résultats, il y aura un décalage entre le moment où nous serons confrontés à des coûts plus élevés et le moment où nous réaliserons les avantages de nos actions », a déclaré Connolly.

Le retard devrait affecter les résultats de Conagra au cours des six prochains mois, conduisant la société à réduire ses prévisions pour l’exercice 2022. La nouvelle a touché les actions de Conagra, faisant chuter les actions de plus de 4% malgré le fait que la société ait annoncé des bénéfices et des revenus trimestriels meilleurs que prévu. L’action a chuté de 5% cette année, abaissant sa valeur marchande à 16,5 milliards de dollars.

Pepsi constate également des coûts plus élevés pour certains ingrédients, le fret et la main-d’œuvre. Lors d’une conférence téléphonique mardi, le PDG Ramon Laguarta a déclaré aux analystes que la société pensait pouvoir gérer les coûts plus élevés grâce à une combinaison de prix plus élevés et d’une productivité accrue. Le directeur financier Hugh Johnston a déclaré que Pepsi prévoyait de continuer à augmenter les prix après la fête du Travail.

Les dirigeants de Pepsi ont fait des commentaires similaires lors de la conférence téléphonique du trimestre précédent, bien que l’inflation se soit accélérée depuis lors. Heureusement pour Pepsi, son panier d’ingrédients est diversifié et aucun produit ne représente plus d’un dixième du panier.

Les actions du fabricant de boissons et de collations ont augmenté de plus de 2% pour atteindre un niveau record après que les bénéfices de la société au deuxième trimestre ont écrasé les estimations de Wall Street. La société a également relevé ses prévisions alors que les consommateurs retournaient dans les restaurants et les cinémas. L’action est en hausse de 3% cette année, ce qui lui confère une valeur marchande de 212 milliards de dollars. C’est près de 13 fois la valorisation de Conagra.

L’inflation se répercute également sur un autre type d’acheteur de produits alimentaires : les restaurants. Le PDG de Chipotle Mexican Grill, Brian Niccol, a déclaré mardi sur « Squawk Box » de CNBC que la chaîne de burrito subissait une certaine pression sur les coûts.

« Que cela soit permanent ou non dans certains des intrants clés de notre entreprise doit être déterminé, mais je pense que le point positif est que la chaîne d’approvisionnement commence à surmonter certains des goulots d’étranglement que nous combattions tout au long de Covid », a-t-il déclaré .